曼市經濟續增長 今年樓市料靠穩

港人若選擇在英國置業，除會在倫敦外，曼徹斯特也是他們心儀置業之地。曼市憑藉強勁的經濟增長、人口流入和基礎建設投資，成為海外買家和投資者的熱門選擇。據預測，曼徹斯特的人口在2025年將再增長10%，科技和金融等行業的發展將吸引年輕的專業人士和學生，而生活成本低於倫敦，因此吸引了更多人前來投資。曼徹斯特是英國北方經濟引擎的核心城市，經濟增長率高於全國平均水平。預計到2025年，曼徹斯特人口將突破60萬，年輕專業人士和學生佔比高，租賃需求強勁。過去5年，曼徹斯特房價年均增長約5%至7%，市中心公寓價格較倫敦低約60%，吸引大量投資者。與2024年第一季相比，2025年首季曼徹斯特的平均每月租金約為1307英鎊，按年增長10.2%。

開發科技園區等 推動房地產需求

投資曼徹斯特物業的推動亮點，包括政府投資如科技園區和住宅開發計劃，持續推動房地產需求。曼徹斯特一直在進行重建項目並改善基礎設施，例如曼徹斯特機場改造，該計畫投資10億英鎊，將擴建2號航站樓，以容納更多乘客。還有一些先前的發展，如NOMA發展計劃完成了新的辦公室和公共空間，以及地鐵擴建傳聞以改善連通性。另外，曼徹斯特也逐漸成為商業和科技中心，過去10年，該市經濟增長了39%，達到787億英鎊，主要集中在科技、金融和媒體等領域，這種經濟成長吸引了眾多外國直接投資，目前曼徹斯特已成為英國此類投資最多的城市。

媒體城擴張吸大企業 創造就業

近年來，索爾福德（Salford）的樓價顯著上升，尤其是隨着英國媒體城（MediaCityUK）的擴張，該城已成為重要的媒體和創意藝術中心。英國媒體城新增80萬平方英尺的商業空間，較原本空間增加一倍，並建造3000套新住宅。在就業機會和休閒設施發展下，自然會刺激索爾福德的住房需求。此外，英國媒體城的發展吸引了許多企業進駐，其中包括BBC、ITV和Google等大型企業。這些企業的湧入創造了大量就業機會，尤其是在媒體和科技領域，吸引了那些渴望居住在工作地點附近的專業人士。

新稅門檻實施 或礙「上車」

英倫銀行於2025年5月再次降息，有助於降低抵押貸款成本，預計2025年還將進一步降息，這將進一步降低抵押貸款成本。當借貸成本降低，置業人士可以賺到更多錢時，房價可能會上漲。但對於首次置業人士來說，在存款和抵押貸款負擔能力方面仍然存在挑戰。2025年4月1日生效的印花稅改革措施，使得許多業主的「上車」成本更高，首次「上車」人士現在需為售價超過30萬英鎊的房產繳納印花稅，而非先前的42.5萬英鎊門檻，而換樓人士現在需為售價超過12.5萬英鎊的房產繳納印花稅，而非先前的25萬英鎊門檻。因此，2025年3月的房地產交易量激增（17.7萬筆），是去年3月交易量的兩倍多。在新稅實施後，4月份開始買樓需求降溫。在2020年上屆政府宣布的印花稅減免政策中就看到了這一趨勢，該政策允許人們暫時購買價值不超過50萬英鎊的房產而毋須繳納印花稅。

政府增建屋需時 短期樓價影響微

儘管房地產經紀人目前報告稱，其帳面上待售房屋數量已達到10年來的最高水平，但英國整體住房短缺依然存在，導致房價居高不下。工黨在2024年大選前的競選宣言中，提出了恢復強制性住房建設目標的計劃，並承諾在其任期內建造150萬套住房。英國政府的目標是每年在英格蘭建造37萬套新房。如果政府能夠持續每年建造數十萬套新房，那麼房價很可能會長期下降。但考慮到建造房屋所需的時間，這不太可能對2025年的房價產生影響。根據第一太平戴維斯（Savills）的數據，預計2025年及2026年，曼徹斯特的新樓樓價將共上升達24.3%。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]