明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美麗華旗下酒店入住率逾九成 續推進重建香檳大厦

【明報專訊】旅客來港消費模式不及以往豪爽，美麗華酒店（0071）主席李家誠昨午在股東周年會後表示，集團旗下酒店入住率仍保持92%至93%，房租和去年首季水平相若，每間可租房收入（REVPAR）只比去年首季相差50元。隨着香港政府搞好旅遊基建，他對下半年酒店的入住率很有信心，並料粵車南下帶來更多高檔客。雖然集團未能於較早前的股東會通過收購香檳大厦，但是將該厦重建成酒店仍是他們的選項，會繼續推進。

李家誠續指出，在香港舉辦如七人欖球賽等盛事，往往刺激酒店入住率期間爆滿，房價亦比平時上升20%至30%，他期待其他盛事令香港經濟受惠。他更期待一簽多行可以擴充至北京、上海及廣州，旅客可延長留港時間。集團旗下酒店餐廳已獲清真食肆認可，首席營運總裁陳宗彝補充，隨着香港和沙特阿拉伯於10月通航，加上酒店位處清真寺附近，料受惠於更多中東旅客來臨。

料粵車南下吸更多高端客

在吸納歐美旅客方面，李家誠續稱，因應香港完成建設三跑，料有助接待人數在未來增加126%，平均每年增逾10%。加上啟德體育園落成，會展擴建90萬方呎，以及粵港政府推動粵車南下，料帶來更多旅客。

至於餐飲業務，陳宗彝表示，隨着粵車南下有望下半年落實，相信吸引更多高端客南下帶動香港酒店及餐飲消費。李家誠亦補充，在北上消費影響下，集團的商場部分原先用於餐飲舖位已作調整，部分樓面租予小米等其他不同租戶。

相關字詞﹕陳宗彝 李家誠 美麗華酒店

上 / 下一篇新聞

3部委據報約談車企勿蝕本銷售 要求「自律」 比亞迪吉利小米等逾10企參與
3部委據報約談車企勿蝕本銷售 要求「自律」 比亞迪吉利小米等逾10企參與
出現「零公里二手車」 車企被指財務造假
出現「零公里二手車」 車企被指財務造假
彭博︰內地加大居民海外收入徵稅力度
彭博︰內地加大居民海外收入徵稅力度
官媒續追擊老虎證券 記者獲虛假證明成功開戶
官媒續追擊老虎證券 記者獲虛假證明成功開戶
小紅書估值2028億 年半升逾87%
小紅書估值2028億 年半升逾87%
財新上月服務業PMI回升至51.1 勝預期
財新上月服務業PMI回升至51.1 勝預期
碧桂園料全年銷售300億至400億人幣
碧桂園料全年銷售300億至400億人幣
恒指漲252點 連升3日見逾兩月高 熱炒消費股回吐 老鋪黃金曾成「金牛股」後倒跌
恒指漲252點 連升3日見逾兩月高 熱炒消費股回吐 老鋪黃金曾成「金牛股」後倒跌
富時中國50指數納泡泡瑪特順豐
富時中國50指數納泡泡瑪特順豐
錦江酒店擬發行H股上市
錦江酒店擬發行H股上市
龍蟠科技上市7個月 擬折讓9%配股集資1.2億
龍蟠科技上市7個月 擬折讓9%配股集資1.2億
FSMOne：美關稅落實或需逾1年 可配置超短期美債
FSMOne：美關稅落實或需逾1年 可配置超短期美債
美聯儲《褐皮書》提關稅122次 反映市場憂通脹累經濟放緩
美聯儲《褐皮書》提關稅122次 反映市場憂通脹累經濟放緩
美4月進口額挫16% 歷來最大跌幅
美4月進口額挫16% 歷來最大跌幅
歐央行降息1/4厘符預期 行長：減息進程將結束
歐央行降息1/4厘符預期 行長：減息進程將結束
張兆聰：GX中國半導體轉強可吼
張兆聰：GX中國半導體轉強可吼
港元定存中銀香港7日年利率見6厘
港元定存中銀香港7日年利率見6厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
方保僑：電動車改寫香港能源遊戲規則
方保僑：電動車改寫香港能源遊戲規則
植耀輝：蔚來扭虧難度高
植耀輝：蔚來扭虧難度高
技術取勝：潤地上望27.5元阻力大
技術取勝：潤地上望27.5元阻力大
盧駿匡：市場雜訊顯著增 跟車太貼易中伏
盧駿匡：市場雜訊顯著增 跟車太貼易中伏
劉思明：資金轉追落後主題 市底仍穩固
劉思明：資金轉追落後主題 市底仍穩固
周顯：港「妖股」近全滅
周顯：港「妖股」近全滅
譚新強：羅奇轉軚 只因我送他「Make HK Great Again」帽子？
譚新強：羅奇轉軚 只因我送他「Make HK Great Again」帽子？
湯文亮：明知被人窒 梗係唔去
湯文亮：明知被人窒 梗係唔去
曼市經濟續增長 今年樓市料靠穩
曼市經濟續增長 今年樓市料靠穩
滶晨折實均呎2.09萬 港島南岸首批新低 首批101伙兩房佔近九成半 2房折實850萬入場
滶晨折實均呎2.09萬 港島南岸首批新低 首批101伙兩房佔近九成半 2房折實850萬入場
NOVO LAND 3A最快本月開價
NOVO LAND 3A最快本月開價
私宅預售樓花 上月零申請零批出
私宅預售樓花 上月零申請零批出
嘉里等收購黃竹坑工廈 呎價5312元 低6年前四成
嘉里等收購黃竹坑工廈 呎價5312元 低6年前四成
傲華首宗租賃 220呎月租1.45萬
傲華首宗租賃 220呎月租1.45萬