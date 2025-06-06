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經濟

小紅書估值2028億 年半升逾87%

【明報專訊】彭博社引述金沙江創投（GSR Ventures）旗下的一份股份交易文件報道，內地社交平台小紅書的估值已飈升至260億美元（約2028億港元）。值得注意的是，在胡潤2024年全球獨角獸榜單中，小紅書的估值為1000億元人民幣（約139億美元），位列全球第26位。以此計算，小紅書的估值在一年半內已躍升逾87%。若其他獨角獸的估值維持不變，小紅書的排名將躍升至全球第12位。

全球獨角獸排名躍升至12位

報道稱，交易文件顯示，GSR基金持有小紅書8.47%股份。截至今年3月底，該基金的淨資產值約為24.4億美元，其中小紅書持股價值為22.2億美元，在該基金資產佔比高達91%，是其投資組合中最大的貢獻者。基於該基金淨資產價值換算，小紅書估值從此前披露的200億美元大幅躍升至260億美元。不過報道亦指出，由於二級市場交易多屬私下協商完成，未上市公司的估值波動範圍較大。

今年1月，由於TikTok在美國面臨潛在的「不賣就禁」禁令，小紅書開始成為不少美國TikTok用戶的替代選擇。隨着中國政府承諾支持民營企業並放鬆對科技行業的監管限制，小紅書亦吸引了更多投資者的關注。報道續稱，小紅書的最新估值已超過其在2021年疫情期間創下的歷史高位，為其IPO計劃注入強勁動力。業界普遍預期小紅書將於今年啓動上市計劃，惟具體時間將取決於市况。GSR及小紅書均未予置評。報道稱，小紅書成立於2013年，收入主要來自廣告和電商業務，料其2024年盈利將翻倍至逾10億美元。

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