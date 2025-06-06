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經濟

官媒續追擊老虎證券 記者獲虛假證明成功開戶

【明報專訊】內地官媒《中國證券報》繼前日（4日）發布偵查報道，指控老虎證券違規為內地新客戶開設港股戶口後，昨日再發表題為《老虎證券再調查：違規跨境開戶全流程大起底》報道，揭露記者以內地新客戶身分，先後於老虎證券成功開兩個戶口的經過。

報道指出，記者曾透過微信向老虎證券客服表示，自己用A股帳單文件繳交開戶申請，獲客服回覆指「等着被打回吧，郵箱也發給我」，隨後記者按客服要求提供電郵地址後，客服則表示「等收到打回（開戶申請）郵件」，惟記者反而收到老虎證券開戶受理的電郵，以及收到由陌生人發出的另一封電郵，該電郵附上一份為「証明2.png」的圖片，該圖顯示為美股券商「REDbridge」的偽造帳單，帳單日期為「2022年7月1日至2022年7月31日」，最後記者用假文件作「存量證明」成功開戶。

富途據報全面停存量證明開戶

報道續稱，第二次開戶中，記者利用其他人身分，只簡單更改偽造帳單中的姓名及地址，作為「存量證明」開戶，並完成電子簽名程序，又再一次成功開戶。另一方面，《新京報》昨引述富途證券客服報道指，富途已全面停止內地用戶存量證明開戶，客服指「應監管最新要求，目前不接受存量證明開戶，內地客戶僅限實際在境外工作/生活者可開戶」。但報道同時指出，老虎證券客服仍表示接受開戶，更稱「對境外證券帳戶證明格式沒特定要求，帳單、日結單、開戶通知等文件均可」，「證明日期需在2023年5月19日（不含）之前」。

老虎證券就《中國證券報》日前報道接受本報查詢時，強調就中國內地市場而言，集團一直嚴格遵守監管要求。公司已於規定時限內，全面落實2022年中國證監會的整改指引，當時亦已停止於中國內地為新客戶開立任何帳戶。

相關字詞﹕官媒 中國證券報 戶口 存量證明 老虎國際 富途證券 老虎證券 抽新股 香港證券戶口

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