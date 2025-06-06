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經濟

彭博︰內地加大居民海外收入徵稅力度

【明報專訊】彭博社引述消息報道，中國正在加強對公民海外收入徵稅的力度，繼去年將超級富豪列為徵稅對象後，最新消息指會將審查範圍擴大到不太富裕的個人。報道引述消息稱，官員目前正審查各種海外收入，包括投資回報、股息和員工持股計劃（ESOP）。投資收益的稅率最高可達20%。報道指出，近幾個月來，稅務服務提供者收到資產少於100萬美元的客戶諮詢數量激增，這與去年主要針對資產至少1000萬美元的個人的打擊行動相比有了顯著變化。

京滬浙稅務局敦促居民申報

報道引述其中一名知情人士補充說，擁有境外投資（尤其是在美國和香港股票）的中國居民是稅務機關的重點對象。彭博稱，國家稅務總局沒有立即回應置評請求。一位知情人士更指出，中國財政部認為，加強對納稅人未申報或稅務機關未查到的應稅收入徵稅，有望增加財政收入。財政部未立即回應置評請求。

彭博看到的通知及公開聲明顯示，北京、上海以及浙江等地的稅務局，已敦促居民在2024年度個稅匯算清繳期於6月30日結束之前，自查海外所得收益並申報。根據政府紀錄及大數據分析，發現一些居民未就海外所得收益申報個稅後，地方政府最早於今年3月底便開始協同行動。在稅務機關公開的案例中，居民被要求補交稅款及繳納罰金的金額最低是12.72萬元人民幣。

事實上，中國從2018年開始實施共同申報準則（CRS）： 一個旨在防範逃稅的全球信息共享機制。雖然中國法規一向都要求居民，為包括投資收益在內的全球收入交稅，但甚少執行，直到去年情况有變。中國過去幾年一直與近150個司法管轄區自動交換各成員國納稅人的帳戶信息。彭博的行業研究稱，到2030年，中國內地的個人可投資資產可能飈升至80萬億美元，海外投資佔家庭可投資資產的比例將從2023年的8%上升至11%。

相關字詞﹕共同中報準則 國家稅務總局 彭博

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