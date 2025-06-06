明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

3部委據報約談車企勿蝕本銷售 要求「自律」 比亞迪吉利小米等逾10企參與

【明報專訊】內地汽車業再掀價格戰之際，商務部昨日在例行新聞發布會上表示，將積極與相關部門協作，維護市場公平競爭秩序。同時，彭博引述消息稱，本周初工業和信息化部、市場監督管理總局與發展和改革委員會罕見地聯合召開會議，邀請逾10家電動車製造商高層參加，其中包括比亞迪（1211）。會中官員要求車企「自律」（self-regulate），並專門討論「零里數二手車」（見另稿）及車企拖欠供應商貨款等問題。

明報記者 黃志偉、楊括

上周初已經有外電報道表示，商務部將與行業協會以及比亞迪、東風汽車（0489）等車企業舉行會議，討論「零里數二手車」的銷售趨勢。商務部發言人何咏前昨日稱，近期商務部有關司局組織行業協會、研究機構和相關企業座談，研究進一步做好汽車流通消費工作。何表示，針對當前汽車行業存在的「內捲式」競爭現象，商務部將積極配合相關部門，加強綜合整治與合規引導，維護公平競爭市場秩序，促進行業健康發展。

消息人士：價格戰引中央高度重視

與此同時，彭博引述消息人士指出，內地汽車業價格戰已引起中央的高度重視。工信部、市監總局和發改委於本周初聯合召開會議，除了比亞迪外，浙江吉利控股集團與小米（1810）等逾10家車企高層出席。與會官員在會上要求電動車企業「自律」，嚴禁以低於成本價出售新車或不合理減價。

會議同時集中探討「零里數二手車」及車企拖欠供應商款項等問題，相關現象某程度上已成內地車企的「另類融資」渠道（製造「假象」以收回現金），但同時擠壓了整個供應鏈的現金流。

會議未頒具約束力行政命令

報道表示，工信部、市監總局和發改委罕見地聯合召開會議，就定價策略與汽車業者商討，反映中央對此行業的高度重視，擔憂價格戰若持續下去，將令實力較弱的企業面臨破產風險。然而，是次會議召開後尚未頒布具有約束力的行政命令，如企業不從指示，具體後續處置尚未清晰。

比亞迪與小米暫未回應彭博，吉利則引用董事長李書福早前的講話，強調公司堅決抵制價格戰，將以技術創新與品牌價值作為核心競爭力。

比亞迪上月底減價促銷22款車

事實上，近年內地汽車業已掀起多次價格戰，最近一次是比亞迪上月底宣布旗下22款車款減價促銷引發。不過，瑞銀中國汽車研究主管鞏旻曾表示，這次價格戰比以往延遲，主因是比亞迪試圖透過技術升級，避免直接與其他車廠進行價格競爭，惟市場競爭激烈，迫於壓力下選擇加入減價以維持市場份額。

相關字詞﹕減價戰 比亞迪

上 / 下一篇新聞

出現「零公里二手車」 車企被指財務造假
出現「零公里二手車」 車企被指財務造假
彭博︰內地加大居民海外收入徵稅力度
彭博︰內地加大居民海外收入徵稅力度
官媒續追擊老虎證券 記者獲虛假證明成功開戶
官媒續追擊老虎證券 記者獲虛假證明成功開戶
小紅書估值2028億 年半升逾87%
小紅書估值2028億 年半升逾87%
財新上月服務業PMI回升至51.1 勝預期
財新上月服務業PMI回升至51.1 勝預期
碧桂園料全年銷售300億至400億人幣
碧桂園料全年銷售300億至400億人幣
恒指漲252點 連升3日見逾兩月高 熱炒消費股回吐 老鋪黃金曾成「金牛股」後倒跌
恒指漲252點 連升3日見逾兩月高 熱炒消費股回吐 老鋪黃金曾成「金牛股」後倒跌
富時中國50指數納泡泡瑪特順豐
富時中國50指數納泡泡瑪特順豐
錦江酒店擬發行H股上市
錦江酒店擬發行H股上市
龍蟠科技上市7個月 擬折讓9%配股集資1.2億
龍蟠科技上市7個月 擬折讓9%配股集資1.2億
美麗華旗下酒店入住率逾九成 續推進重建香檳大厦
美麗華旗下酒店入住率逾九成 續推進重建香檳大厦
FSMOne：美關稅落實或需逾1年 可配置超短期美債
FSMOne：美關稅落實或需逾1年 可配置超短期美債
美聯儲《褐皮書》提關稅122次 反映市場憂通脹累經濟放緩
美聯儲《褐皮書》提關稅122次 反映市場憂通脹累經濟放緩
美4月進口額挫16% 歷來最大跌幅
美4月進口額挫16% 歷來最大跌幅
歐央行降息1/4厘符預期 行長：減息進程將結束
歐央行降息1/4厘符預期 行長：減息進程將結束
張兆聰：GX中國半導體轉強可吼
張兆聰：GX中國半導體轉強可吼
港元定存中銀香港7日年利率見6厘
港元定存中銀香港7日年利率見6厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
方保僑：電動車改寫香港能源遊戲規則
方保僑：電動車改寫香港能源遊戲規則
植耀輝：蔚來扭虧難度高
植耀輝：蔚來扭虧難度高
技術取勝：潤地上望27.5元阻力大
技術取勝：潤地上望27.5元阻力大
盧駿匡：市場雜訊顯著增 跟車太貼易中伏
盧駿匡：市場雜訊顯著增 跟車太貼易中伏
劉思明：資金轉追落後主題 市底仍穩固
劉思明：資金轉追落後主題 市底仍穩固
周顯：港「妖股」近全滅
周顯：港「妖股」近全滅
譚新強：羅奇轉軚 只因我送他「Make HK Great Again」帽子？
譚新強：羅奇轉軚 只因我送他「Make HK Great Again」帽子？
湯文亮：明知被人窒 梗係唔去
湯文亮：明知被人窒 梗係唔去
曼市經濟續增長 今年樓市料靠穩
曼市經濟續增長 今年樓市料靠穩
滶晨折實均呎2.09萬 港島南岸首批新低 首批101伙兩房佔近九成半 2房折實850萬入場
滶晨折實均呎2.09萬 港島南岸首批新低 首批101伙兩房佔近九成半 2房折實850萬入場
NOVO LAND 3A最快本月開價
NOVO LAND 3A最快本月開價
私宅預售樓花 上月零申請零批出
私宅預售樓花 上月零申請零批出
嘉里等收購黃竹坑工廈 呎價5312元 低6年前四成
嘉里等收購黃竹坑工廈 呎價5312元 低6年前四成
傲華首宗租賃 220呎月租1.45萬
傲華首宗租賃 220呎月租1.45萬