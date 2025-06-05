明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

滶晨開價前 海盈山沽15伙吸金兩億

【明報專訊】黃竹坑站港島南岸成為近日新盤戰場，除5A期滶晨連錄成交外，由嘉里（0683）和港鐵（0066）等合作發展、已屆現樓的第4A期海盈山，昨以先到先得形式發售39伙，全日沽約15伙、吸金1.98億元，成交價最高為第2B座33樓A室，實用915方呎3房戶，成交價3180萬元、實呎3.47萬元。

海盈山上周加推第6號價單涉45伙，涵蓋兩房3房1套戶，實用571至678方呎，折實實呎1.95萬至3.25萬元，折實價1138萬元起；項目2023年7月開售至今累沽246伙、吸金逾36億元。至於新世界（0017）及港鐵等合作的滶晨，最快今日公布首張價單，料涉約91伙，涵蓋兩房至4房戶；項目上周推出招標至今累沽28伙、吸金15.5億元，包括最新售出的第1B座32樓P2室，實用1559方呎4房雙套設計，連車位成交價6220.38萬元、實呎3.99萬元。

JESSVILLE全盤沽清套近10億

由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有，位處薄扶林、含古蹟保育元素的JESSVILLE，標售14樓B室，實用1358方呎4房設計，連車位成交價3028.34萬元、實呎2.23萬元。JESSVILLE由1幢高層大廈、1幢兩層高大宅組成，去年1月開售至今累沽32伙，標誌全盤沽清，套現約9.72億元。宏安地產（1243）炮台山101 KINGS ROAD，昨亦連沽兩伙，其中10樓實用549方呎A室3房戶，成交價1373.4萬元、實呎2.5萬元。

21 BORRETT推1伙周日招標

新盤部署方面，正準備推售啟德跑道區新盤花語海的長實（1113），同系港島豪宅、中半山波老道21 BORRETT ROAD，上載新銷售安排，周日（6月8日）起招標發售10樓3號單位，實用2193方呎4房雙套間隔，招標期至本月13日，屬項目蟄伏3個月後，再開展新銷售，今年迄今暫售兩伙、套現2.53億元。

另外，建灝赤柱豪宅ONE STANLEY推出第9座2樓、3樓D室複式大戶，於下周一至本月30日招標；上述為連家俬示範單位，實用2551方呎、連1089方呎天台，享南區海景，亮點是客飯廳樓層高度3.5米，屬4房4套設計，連私人升降機大堂。

相關字詞﹕21 BORRETT ROAD 101 KINGS ROAD 滶晨 海盈山 港島南岸

上 / 下一篇新聞