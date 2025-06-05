滶晨開價前 海盈山沽15伙吸金兩億

海盈山上周加推第6號價單涉45伙，涵蓋兩房3房1套戶，實用571至678方呎，折實實呎1.95萬至3.25萬元，折實價1138萬元起；項目2023年7月開售至今累沽246伙、吸金逾36億元。至於新世界（0017）及港鐵等合作的滶晨，最快今日公布首張價單，料涉約91伙，涵蓋兩房至4房戶；項目上周推出招標至今累沽28伙、吸金15.5億元，包括最新售出的第1B座32樓P2室，實用1559方呎4房雙套設計，連車位成交價6220.38萬元、實呎3.99萬元。

JESSVILLE全盤沽清套近10億

由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有，位處薄扶林、含古蹟保育元素的JESSVILLE，標售14樓B室，實用1358方呎4房設計，連車位成交價3028.34萬元、實呎2.23萬元。JESSVILLE由1幢高層大廈、1幢兩層高大宅組成，去年1月開售至今累沽32伙，標誌全盤沽清，套現約9.72億元。宏安地產（1243）炮台山101 KINGS ROAD，昨亦連沽兩伙，其中10樓實用549方呎A室3房戶，成交價1373.4萬元、實呎2.5萬元。

21 BORRETT推1伙周日招標

新盤部署方面，正準備推售啟德跑道區新盤花語海的長實（1113），同系港島豪宅、中半山波老道21 BORRETT ROAD，上載新銷售安排，周日（6月8日）起招標發售10樓3號單位，實用2193方呎4房雙套間隔，招標期至本月13日，屬項目蟄伏3個月後，再開展新銷售，今年迄今暫售兩伙、套現2.53億元。

另外，建灝赤柱豪宅ONE STANLEY推出第9座2樓、3樓D室複式大戶，於下周一至本月30日招標；上述為連家俬示範單位，實用2551方呎、連1089方呎天台，享南區海景，亮點是客飯廳樓層高度3.5米，屬4房4套設計，連私人升降機大堂。