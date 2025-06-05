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經濟

香港地產

永倫8198萬沽玫瑰園洋房 7年蝕逾半

【明報專訊】「收租王」永倫集團近期頻頻沽貨，部分更屬大幅蝕讓，其中該集團或相關人士，上月以8198萬元售出大潭玫瑰園一幢洋房，雖然較今年3月同類單位做價高約5%，但持貨約7年，帳面仍蝕8802萬元，蝕幅高達52%。

上述單位為紅山道88號玫瑰園單號屋，實用面積3314方呎，4房間隔。資料顯示，該洋房上月以8198萬元售出，實呎24,737元，買家名字以普通話拼音，料為內地人。參考屋苑過往成交，今年3月阿里巴巴（9988）合伙人、現任螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒及相關人士曾以7800萬元購入一伙同面積洋房（景觀座向稍有不同），即今次成交價略高約5%。

另資料顯示，該物業原由璟豐發展有限公司（FUTURE BEST DEVELOPMENT LIMITED）1997年1月以7700萬元購入，當時公司股東包括俊文地產等，董事包括陳浩江等，為俊文珠寶或相關人士，至2018年公司股東轉為WINLAND ROSA LIMITED，董事更新為永倫集團創辦人倫志炎兒子倫耀基等，換言之，永倫集團或相關人士7年前從俊文珠寶手上以「買殼」形式購入上述物業，當時有指成交價高達1.7億元，持貨約7年，帳面蝕8802萬元或52%。

凱滙兩房785萬沽 4年實蝕三成

其餘二手屋苑亦錄蝕讓，利嘉閣分行聯席市務董事林靖羲表示，觀塘凱滙3座低層J室，實用面積約499方呎，兩房間隔，以785萬元易手，實呎15,731元。原業主2021年約1159萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕374萬或32%，連使費料實蝕約430萬元或37%。中原地產分行經理周志華表示，粉嶺碧湖花園1座中層F室，實用400方呎，兩房間隔，以390萬元易手，實呎9750元，原業主2017年435萬元購入，持貨約8年，帳面蝕約45萬元或10%，連使費料實蝕約62.85萬元或約14%。

一城2房遺產貨31年升值1.6倍

此外，中原地產分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本月首3日暫錄3宗成交，其中41座高層D室遺產貨，實用304方呎，兩房間隔，以417萬元獲租客轉租為買，實呎13,717元。原業主1994年159.8萬元購入，持貨約31年，帳面升值257.2萬元或1.6倍。

相關字詞﹕蝕讓成交 碧湖花園 凱滙 玫瑰園 俊文珠寶 倫耀基 永倫集團

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