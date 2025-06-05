元朗上月230宗租賃 20月最旺 海之戀兩房租2.4萬 較對上兩年前租約升14%

明報記者

尚未正式踏入暑假，租務旺季已展開。中原副區域營業經理王勤學稱，租盤需求持續上升，元朗租賃個案顯著增加，上月錄230宗租賃成交，按月急增31%，主要是受惠元朗港鐵錦上路站柏瓏入伙所致，而柏瓏上月共錄得45宗租務成交。據該行統計，元朗主要屋苑租務成交，過去兩年相對活躍，每月破百宗租賃個案，個別月份更突破200宗水平，其中2023年9月錄約245宗，更是區內租賃成交量最高紀錄，相信與過去多項政策如專才計劃等，帶動租務需求所致有關。

荃灣上月165宗租賃 今年最旺

王勤學又稱，本月截至昨日元朗暫錄15宗租務成交，其中鄰近港鐵站的朗城滙更連錄兩宗租賃個案，其中位於2座高層E室，實用489方呎，兩房間隔，獲教師以1.88萬元承租，實用呎租38.4元；業主2019年868.87萬元一手購入，租金回報約2.6厘。另一宗為1座中層F室，實用533方呎，兩房間隔，以1.85萬元租出，實用呎租34.7元；業主2019年888.5萬元一手買入，租金回報約2.5厘。

瑜悅1房租1.8萬 呎租51元

至於荃灣區上月亦錄165宗租賃成交，當中28宗來自海之戀。中原高級分區營業經理林恩信表示，海之戀最新租賃位於9座中層D室，實用508方呎，兩房間隔，以2.4萬元租出，實用呎租47.2元，較2023年對上租約2.1萬元升逾14%。業主2017年5月781萬元一手買入，租金回報約3.7厘。美聯助理聯席董事姚偉明指，荃灣去年7月租務成交曾高達逾200宗，現時區內租盤短缺，各屋苑租金已較今年初升約5%，如位於楊屋道爵悅庭，實用約360至371方呎的1房戶，今年初月租約1.5萬元，目前已升近7%至1.6萬元。

另去年開售、近月入伙的長沙灣瑜悅亦連錄租賃成交。港置分區董事謝正表示，位於中層B室，實用350方呎1房海景戶，獲外區客以1.8萬元承租，實用呎租約51.4元。業主去年11月以約583.3萬元一手購入，租金回報約3.7厘。