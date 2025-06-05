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經濟
2025年6月5日星期四
股市最前線
官媒指違規 老虎證券：惡意詆譭 報道：涉助不符條件內地客開港股戶口
被指偽造材料助內地客開戶
小紅書教沒存量證明開港股戶口
金管局貼現窗借出30億 逾3月最多
周六福珠寶過上市聆訊
醫藥新消費股帶動 恒指再升141點
摩通：銀行或需為新世界貸款增撥備 延付永續債息後 料下調信用等級
港上月PMI升至49 連續4月陷收縮
煤氣：料今年整體售氣量微跌
丘應樺：港零售業應把握電商銀色消費機遇
OSL：主要穩定幣將逐步上架
港府發行270億綠債基建債
港醫療銀髮產品 中外嶄露頭角
智能尿片尿濕自動通知護理員
手提肝纖維化掃描儀 已賣50多部
家用脂肪肝檢測器定價約3萬
特朗普家族企業擬推比特幣ETF 取名Truth Social Bitcoin ETF
美「小非農」職增3.7萬逾兩年最低
富國銀行獲解除資產上限 股價早段最多升4%
張兆聰：BOSS直聘留意向上突破否
港元定存星展7日年利率達8厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：美的或下試72元支持
劉思明：暑期旅遊旺季將至 航空股可關注
周顯：車企核心技術定生死
湯文亮：羅奇反轉唱好香港 效果倍增
元朗上月230宗租賃 20月最旺 海之戀兩房租2.4萬 較對上兩年前租約升14%
永倫8198萬沽玫瑰園洋房 7年蝕逾半
滶晨開價前 海盈山沽15伙吸金兩億
紀惠3900萬 再沽租庇利街舖
世邦魏理仕：AI熱潮刺激本港數據中心需求增長
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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