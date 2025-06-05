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經濟
國際金融

美「小非農」職增3.7萬逾兩年最低

【明報專訊】迹象顯示，特朗普變化不斷的貿易政策，影響到美國企業的招聘。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在5月僅增3.7萬個，較4月的6萬個進一步下滑，遠遜於分析師預期的11.5萬個，是2023年3月以來最低的增長。數據公布後，美國總統特朗普隨即在其社交平台Truth Social發帖，以逼切的語氣敦促美聯儲主席鮑威爾減息：「ADP數據出爐了！！！『太遲先生』鮑威爾必須現在就減息。」

特朗普再促鮑威爾減息

特朗普稱，鮑威爾真的「難以置信！！！」，歐洲央行「已減息9次」。特朗普上周曾在白宮會見鮑威爾，雙方討論經濟問題。白宮當時透露，特朗普告訴鮑威爾，不減息是一個錯誤，使美國在經濟上對中國和其他國家處於不利地位。

ISM非製造業指數意外收縮

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，私人企業就業職位在今年初強勁增長後，招聘勢頭正在減弱。「小非農」被視為周五公布的非農數據前瞻。路透社進行的調查顯示，經濟師預期5月的非農就業職位增長13萬個，失業率維持在4.2%。此外，昨晚公布的美國5月ISM非製造業指數亦出乎意料降至49.9，處於50以下的活動收縮水平，低於市場預期的52。儘管經濟數據轉弱，科技股早段向上，推動美股三大指數早段維持升勢。不過部分資金流入債市，美國10年期國債孳息率跌穿4.4厘，期金升穿每盎司3,400美元。

富瑞（Jefferies）周二將Nvidia（英偉達）（美：NVDA）列為首選股，預測其今年利潤率可達80%。Nvidia昨早段股價微升。該股周二升2.8%，收報141.22美元，市值3.45萬億美元，超越微軟（美：MSFT）和蘋果（美：AAPL），成為市值最大的美國上市企業，但昨晚市值再由微軟領先。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減息 鮑威爾（Jerome Powell） 特朗普 ISM非製造業指數 小非農 國際金融

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