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特朗普家族企業擬推比特幣ETF 取名Truth Social Bitcoin ETF

【明報專訊】美國總統特朗普的家族企業，繼發行穩定幣後，又準備進軍比特幣ETF市場。紐約證券交易所旗下處理ETF交易的全電子化平台NYSE Arca，周二向美國證交會（SEC）提交申請，準備將一隻與特朗普媒體科技集團（Trump Media and Technology Group, TMTG）（ 美：DJT）相關的比特幣現貨ETF上市，是特朗普家族向加密貨幣領域擴大發展的最新迹象。受特朗普的利好加密貨幣政策推動，比特幣價格自去年11月初特朗普當選總統至今升近六成，上月曾升穿11.1萬美元的紀錄高位，昨在10.5萬美元水平徘徊。

這隻準備申請上市的ETF，將以特朗普旗下社交平台Truth Social命名，取名為「Truth Social Bitcoin ETF」。特朗普是Truth Social母企TMTG的大股東，此比特幣現貨ETF旨在追蹤比特幣價格，讓投資者毋須直接持有比特幣，也可對比特幣進行投資。此類比特幣現貨ETF自去年1月推出市場以來廣受歡迎，其市場總資產已增至逾1300億美元。

追蹤幣價 同類ETF總資產逾1300億美元

新ETF若要上市，NYSE Arca須向SEC提交19b-4 申請表，讓當局審理是否允許其在美國上市和交易。在今次提交申請前，TMTG宣布與Crypto.com展開廣泛合作，準備於今年稍後向市場推出一系列以「特朗普媒體」品牌命名的數碼資產產品，包括多種加密貨幣及ETF，現正等待監管部門審批。

TMTG上月宣布計劃向約50個機構投資者，發行和出售約15億美元的普通股及10億美元可轉換債券，以籌集25億美元創建比特幣庫存。此外，特朗普家族旗下金融機構World Liberty Financial，早前推出與美元1兌1掛鈎的穩定幣USD1。它以美國短期國債、美元存款和其他現金等價物作為支持，並在幣安（Binance）創建的區塊鏈發行。

特朗普長子唐納德（Donald Trump Jr.）周二向CNBC稱，USD1是一種戰略資產，對美國貨幣政策而言也是如此。他表示：「我認為穩定幣實際上將成為美元霸權的拯救者。」他指穩定幣發行商Tether等，正是美國國債的主要持有者。不過區塊鏈數據公司Kaiko指出，USD1自5月22日推出以來，尚未能突破狹窄的投機市場。數據顯示，USD1 在PancakeSwap等去中心化交易所吸引大量交易，但其在PancakeSwap的一半以上流動性僅來自3個錢包，引發市場對其實際需求的質疑。

就職典禮最大金主 獲准美上市

特朗普曾表示，希望在國會8月休會前，看到有關穩定幣的立法。市場人士質疑，相關立法可能與特朗普存在利益衝突。此外，為特朗普總統就職典禮基金的一些主要金主，部分人已從新政府政策受惠，引發外界對「政治捐獻換取好處」的質疑。

是次就職典禮合共籌得2.5億美元，幾乎相當於前4屆總統就職籌款的總額。雞肉加工企業Pilgrim's Pride以500萬美元的捐款，成為就職典禮的最大金主。今年4月，該公司的母企、總部位於巴西的JBS，獲美國當局批准赴美上市。以490萬美元的捐款額成為第二大金主的加密貨幣公司Ripple，5月亦與美國證交會就一宗曠日持久的訴訟達成和解。就職委員會發言人Danielle Alvarez表示，特朗普未被任何人收買，一切以國家利益為先。

（綜合報道）

[國際金融]

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