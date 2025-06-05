港醫療銀髮產品 中外嶄露頭角

樂希復康手助中風病人提升生活質素

同樣是科學園園區公司的樂希機械人有限公司，則展出「樂希復康手」的腦電波加肌電波版本。該公司創辦人、中文大學生物醫學工程學系教授湯啟宇表示，以往用來訓練中風病人的機械手，乃利用接觸病人皮膚的肌電感應器感應其肌電波（EMG），再發力幫助病人完成手指開合的動作。病人在使用過程中，就會持續的收縮相關肌肉和鍛煉到相關的神經細胞。可是，部分中風病人手臂皮膚的肌電波太弱，連肌電感應器也感應不到。樂希復康手的腦電波加肌電波版本，除了感應中風病人皮膚的肌電波之外，還配合腦電波帽來同時感應病人的腦電波，即是同時透過腦部和肌肉的訓練，來協助病人做正常動作。

此外，這款機械手以織物製成，由氣壓驅動，比起由電機驅動的產品輕巧纖薄和柔軟得多，開合速度更快。通常中風病人接受10至20堂訓練，每堂30分鐘，就會有明顯改善。曾經左腦中風、右半身不能活動的朱先生透露，他接受大約10堂訓練之後，右手已經可以拿水樽和水杯，更可以伸到頭頂和背部搔癢。

湯啟宇表示，樂希復康手的腦電波加肌電波版本每部售價約35萬元，至今已賣出大約20部。其中10多部賣給本地的醫院、復康中心和特殊學校；1部賣到巴基斯坦、2部賣到內地、1部賣到澳門。預料產品大約2個月後可取得美國和歐盟的醫療器械認證，有助吸引更多醫療和復康機構採用。

該公司稍後還會推出一款輕巧的充氣護膝，只需1秒鐘，就可以充氣或放氣，以輔助膝關節有問題的人步行和上落樓梯。充氣護膝配合一個小型電動氣泵使用，每套（單腳）售價只是1000元，2套（雙腳）售價為1500元。

明報記者 薛偉傑

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