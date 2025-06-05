明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

丘應樺：港零售業應把握電商銀色消費機遇

【明報專訊】香港零售管理協會昨舉辦「2025香港零售高峰會」，商務及經濟發展局長丘應樺出席會議時表示，面對外圍經濟不明朗、本地經濟結構轉型及消費模式改變等多重挑戰，政府鼓勵零售業界把握電子商貿及「銀色消費」機遇，並協助企業因應環境變化而求變，並開拓新市場。

騰訊：遊客消費轉型 更注重效率

丘應樺表示，電商為零售業帶來新的發展方向。貿發局今年推出「電子商務快綫」，將連同大型電商或社交平台，安排一系列專題培訓講座和研究分享會，令企業了解如何把握電商業務商機。此外，政府近年高度重視銀髮經濟發展。零售管理協會將於第三季舉辦「香港開心購物節」，丘應樺鼓勵商界藉此機會提供長者專屬優惠銀色產品及服務組合，亦希望超市等零售商可以在實體門市清晰標示商品的分類，提升銀髮族、家人及照顧者的消費體驗，增加消費意欲。

騰訊（0700）金融科技副總裁洪丹毅指出，內地遊客訪港人次繼續溫和恢復，已達到2018年的八成水平，但遊客消費模式已轉型為「深度體驗香港生活」，更注重旅行效率，並傾向於打卡熱門景點及探尋優惠。他引述旅發局數據指出，雖然市場普遍認為內地來港過夜旅客較疫情前大幅減少，但數據顯示去年內地過夜旅客錄得1479.4萬人次，較2019年的1622.7萬人次跌8.8%，相較同期不過夜旅客降低30%至去年的1925萬人次，前者跌幅相對輕微。

他又稱，內地旅客消費趨於謹慎，去年不過夜旅客人均消費1300元，較2019年大減四成；過夜客人均消費5000元，亦較疫情前的6000元少16.7%。

零售協會：應加快整合線上線下銷售

零售管理協會主席謝邱安儀亦在高峰會上稱，縱使競爭激烈，仍深信香港品牌具備獨特優勢。冀業界加快整合線上線下銷售渠道，以及優化實體零售，為顧客創造具獨特性及吸引力的購物體驗。此外，香港零售商可以放眼四方，開拓更多新市場，例如先進駐大灣區市場，從而進入內地其他省市；又或透過與海南合作，達到「1+1等於3」或更大的協同效應。

上 / 下一篇新聞