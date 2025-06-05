摩通：銀行或需為新世界貸款增撥備 延付永續債息後 料下調信用等級

明報記者 方楚茵

摩通稱截至2024年底新世界銀行貸款達1200億元（見表），佔香港商業房地產貸款的8%或香港銀行貸款總額的1.2%。32%屬擔保貸款，較2024年6月底的27%提升。摩通預期銀行不會反對或拒絕為新世界提供再融資，因為延期支付利息並非技術性違約。

料東亞受影響最大

摩通續稱，在該行的壓力測試中，假設只有約810億元的無抵押貸款部分面臨風險。而壓力測試有兩種情境，第一種情境中假設銀行須因新世界相當於無抵押貸款30%的貸款作預期信用損失撥備；在第二種情境中，則假設所有無抵押貸款都進行再融資並取得抵押品，較高的信用風險的影響將全數反映在銀行資本中，但銀行毋須作預期信用損失撥備，因此不會影響盈利。

分析：憂連鎖反應 或無法返債市

摩通認為情境二是最接近基本情境。東亞銀行在情境一中其盈利所受影響最大，2025財年盈利或跌15%，其次是恒生銀行跌10%，對匯豐銀行及渣打銀行影響則較小。在情境二中，對香港本地銀行的普通股權一級資本比率（CET1）的影響為減42基點至減65基點（1%等如100個基點），對匯豐或渣打的影響僅為減13基點及3基點。該行又相信雖然港元拆息近期顯著回落，但今年餘下時間本地銀行因商業房地產信貸而有的盈利風險或會加劇。

另外，一站式網上投資平台FSMOne（香港）環球債券部助理研究經理施家頌評論指出，擔心新世界永續債息暫停會導致一系列連鎖反應，影響住宅項目銷售、資產變賣進度、銀行融資進度及融資成本增加，最終甚至無法重返債券市場等。

若新世界最終未能成功賣出大量資產，流動性壓力會增加。若資產最終出售價過低，則可能反映資產變現能力較預期中弱，將影響預期的償債能力。內房行業的信心危機仍有蔓延的迹象，若內地居民對新世界品牌信心受挫，或會導致合約銷售額出現斷崖式下跌。