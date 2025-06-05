周六福珠寶過上市聆訊

該集團在風險披露上不諱言，其本身和若干加盟商曾被指產品的商標或設計可能遭侵權，但在往績期間及刋發聆訊時並無涉對業績造成重大影響的重大糾紛。此外其加盟協議不禁止加盟商成為其他品牌的加盟商，同時自2022年4月停止了自身工廠的生產，全面委外加工。

截至2024年底，周六福共有4129家加盟店及自營店（見表），當中包括4家海外店，今年再於馬來西亞及越南開兩間加盟店。年內利潤按年增長7.1%至7.06億元（人民幣，下同），主要受惠於黃金珠寶銷售增加，及加盟網絡擴張等因素所致。其於2023年度及2024年度分別派息3億元及6.45億元，另於今年5月宣布分派股息1.97億元。但集團強調，未有確定派息政策及分派比率。

名創優品擬分拆Top Toy港上市

此外彭博社引述消息稱，主打IP設計的生活潮流品牌名創優品（9896）已聘請摩根大通及瑞銀，藉此協助旗下潮玩品牌Top Toy在港上市，希望在上市前引入主權財富基金等新投資者。消息人士稱，未來或有其他銀行參與安排該股上市事宜。

受消息提振，名創優品股價昨日曾一度上升6.54%，收市報35.2元，仍升4.6%。彭博社曾在今年3月報道稱，Top Toy在港上市集資額或達3億美元（約23.4億港元）。名創優品第一季度業績顯示，截至今年3月底，Top Toy已擁有280間門店，收入3.4億元，按年大增58.9%。

昨日A股公司汽車熱管理系統零部件製造商三花智控（深：002050）亦通過上市聆訊，中金及華泰國際為聯席保薦人。截至昨日收市，三花智控最新市值為977.14億元（約1066億港元），為內地大型零部件製造商之一，去年全年利潤按年升6.1%至31.12億元。泰德醫藥於本周二通過聆訊，由摩根士丹利及中信証券任聯席保薦人，弗若斯特沙利文資料，於2023年按銷售收入計，其是全球第三大專注於多肽的CRDMO，市場份額為1.5%。

明報記者 邱潤青

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