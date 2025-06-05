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經濟

小紅書教沒存量證明開港股戶口

【明報專訊】現時於網絡及社交媒體上一直流傳着開戶教學，教導沒有「存量投資者證明（存量證明）」的內地居民，開設香港證券戶口，例如於內地社交平台小紅書上，則有網民「教路」如何避開「存量證明開戶申請」及券商詢問，以不要「P圖（修圖）」、並虛報海外地址證明方式，於「海外居留申請」下成功利用於銀行網上更改海外地址，在老虎證券開設香港證券戶口，該名「帖主」更表示自己利用此方法成功開戶。

該則小紅書帖文指出，沒有「存量證明」並使用iPhone的內地居民，可首先設定手機於香港以外地區，於到達開戶過程後，於選擇「存量證明開戶」或「海外居留」兩項選擇中選擇後者。該名帖主指出，於填寫完資料及繳交文件，他其後再被要求補交審核文件，而他則再使用另一家銀行帳單補交資料。

「帖主」教虛報海外地址

該「帖主」續指，當獲老虎證券發電郵查詢指為何「IP地址」與稅務信息地址不同時，教導網民回覆指「我目前在XXX（虛報的海外地址）中國內地都同時居住……但是，由於我現在XXX的居住時間未滿183天，所以並沒有XXX的稅務識別號，僅有中國內地稅號……所以令稅務信息地址與海外居留地址不同」。

另外，本報發現小紅書於另一則小紅書帖文「教路」，文中推薦於盈透証券（IBKR）開戶，指出因其不需要繳交「存量證明」。

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