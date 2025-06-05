被指偽造材料助內地客開戶

《中國證券報》引述某股民稱，其在朋友引薦下與老虎證券一名客戶經理取得聯絡。在沒有任何監管政策告知和風險揭示下，相關客戶經理直接發給他開戶流程資料，並告知其可用內地身分證開戶，銀行卡驗證過程則可用內地發行的提款卡完成。

老虎證券要求內地投資者開戶時需上傳2023年5月19日前其他境外券商開戶成功的資料。但上述股民稱，自己沒港股或美股證券戶口及境外股票交易記錄，於是改為提交內地A股證券戶口資料，但同獲受理開戶。

指北京等地招聘銷售人員

隨後，該股民接到老虎證券客服來電，對方告知其資料不合要求，稍後將向其提供一份新證明材料，並著該股民提交此材料以供審核。不到半小時，該股民便收到一份某美股券商的戶口證明材料，其中姓名及地址為他本人的真實資料，但戶口內的資金等數據為杜撰。他將此材料提交審核後，幾分鐘即收到老虎證券綜合戶口開戶成功通知。

此外，《中國證券報》稱老虎證券目前還在北京等地開展券商業務人員招聘。以銷售崗位為例，老虎證券明確提出職位要求包括通過人脈拓展等方式拓展海外高淨值客戶等。內地法律界人士表示，如果在內地設券商前、中、後台崗位，並以此支持未經批准的跨境證券業務，整體上或構成非法經營證券業務。同時有內地券商業界人士稱，若老虎證券杜撰虛假境外戶口證明材料，並在內地攬客，或將迎來更多監管。