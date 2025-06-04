資本集團：美經濟溫和增長利企債

早於眾議院通過減稅法案前，評級機構穆迪將美國主權信貸評級由Aaa下調至Aa1，已引發市場對美國財赤的憂慮。McCann對此並不感意外，基於市場已有先例，標普早於2011年摘掉美國的AAA評級，惠譽於2023年跟隨，穆迪只是三大評級機構中最後一個採取類似行動，相同之處，在於三者行動均提醒市場聯邦政府的負債狀况，與前兩次不同的是，對於目前已債台高築的美國聯邦政府而言，穆迪是次下調評級屬滯後指標。

美減稅寬監管抵消部分關稅影響

對於美國債務水平偏高，McCann指出，美國並非唯一坐擁龐大債務的已發展國家，認為這是個長期問題，也是美國政府正在努力解決的問題，其中包括尋求削減政府開支，同時刺激經濟增長等，如能於這兩方面取得成功，將有助減緩，甚至扭轉美國債務槓桿率上升的趨勢，預期短期內美國債務不會出現緊急狀况。

至於市場憂慮關稅或使美國經濟陷衰退，McCann表示，美國公布新關稅政策前，該公司預期今年美國經濟增長將介乎2%至2.5%之間，鑑於華府是在經濟仍處於增長的情况下推新關稅，相關政策確有可能於未來數季拖慢經濟增長，但相信經濟不會落入衰退，基於目前美國仍與各國就關稅作出協商，假如最終協議結果為美國平均關稅增幅約10%，當地經濟增長將降低1個百分點，若套入該公司原先的經濟增長預測，即美國今年經濟增長有機會放緩至介乎1%至1.5%，還要留意的是，美國年內有望推出減稅及放寬金融監管等利好經濟措施，或可抵消部分關稅對經濟增長的負面影響。

McCann續稱，假設平均關稅率約10%，預期將導致美國通脹輕微增加0.5個百分點，基於撇除關稅因素後，實際上美國通脹正呈下降趨勢，近年推升通脹的因素如租金，已經回落，由於預期年內通脹不會大幅上升，及經濟仍可保持增長，預期聯儲局短期內不會減息，但隨着夏去秋來，踏入年末局方有機會減息一至兩次。

股市調整期 債券往往有表現

然而，目前美國與多國的貿易談判仍未明朗，市場充斥不確定因素下，投資者風險胃納正在下降。資本集團香港及大中華區客戶業務部主管陳婉貞指出，今年初多項利好因素推動股市向好，尤其是內地及本港股市非常活躍，惟美國4月「解放日」後，股市波幅加劇，年初積極投資股票的客戶，無論是被迫，還是自願，最近已經或正降低其投資組合風險，不少客戶將部分資金轉投現金或其他低風險資產；另一主要趨勢為，客戶傾向尋求穩定回報，但建議投資者追求收益，不代表要放棄資本增長，認為應採取多元化的投資策略，如同時投資於股債市場。事實上，於股市調整期，債券往往可保持升幅，如今年2月至3月間，美股跌約10%，期內債券仍錄1.4%升幅（見圖），意味將債券加入投資組合，可降低投資組合的整體風險。

低配高收益債新興市場債

即使是投資組合內的債券部分，也可分散投資於不同風險的債券，如同時投資於投資級別債及高收益債，透過前者的防守性降低債券投資組合風險，並藉後者獲取較高的孳息。目前McCann有份管理的多元入息債券基金，便是主要投資於投資級別企業債、證券化債券、高收益企業債及新興市場債等四類債券，旨在透過於優質與高收益資產之間取得平衡，提供穩健收益，同時控制風險。

主要負責該基金整體資產配置的McCann透露，儘管對高收益債券發行企業的基本面仍感滿意，現時美國高收益債平均孳息率逾7厘，且違約風險未見會大幅上升，但由於此類債券的信貸利差偏窄，因此現時該基金略為低配高收益債券；考慮到部分新興市場可能面臨更高的關稅風險，加上不少新興市場債估值不如已發展市場債券吸引，目前低配新興市場債券；對投資級別企業債則持中性看法，因信貸利差不如高收益債券般窄，並高配證券化債券。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]