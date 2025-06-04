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滶晨擁鐵路優勢 高層賞深水灣景

滶晨

【明報專訊】港島樓價向來獲看高一線，由新世界（0017）牽頭、與港鐵（0066）等合作發展，屬黃竹坑站港島南岸5A期的滶晨，近日已推出首批3房、4房及特色單位招標，成南區全新焦點新盤。滶晨除坐擁毗鄰港鐵黃竹坑站、區內指標商場THE SOUTHSIDE的地利優勢外，部分高層單位可瀏覽深水灣、南區連綿翠綠山巒景致，享有怡人自然景觀，同時兼享市區的起居生活便利。

明報記者 林可為、甘潔瑩

攝影 曾憲宗

預計明年11月落成的滶晨，樓花期長約17至18個月；項目享有的最大地利優勢，是與港鐵黃竹坑站、區內指標商場THE SOUTHSIDE，均近在咫尺，搭乘港鐵到金鐘站只相隔兩個站，出行方便。

滶晨單位總數447伙，標準分層單位中，兩房戶實用面積455至517方呎，設有257伙，佔比近六成；3房戶實用面積826至952方呎，設105伙，佔比23.5%；4房戶實用面積1258至1706方呎，設64伙，佔比14%。另有21伙特色戶，實用面積408至3120方呎。

兩房戶主要望內園景觀

景觀方面，第1A、1B座A、B、C、D室兩房戶，主要屬向西望內園景，勝在夠清幽寧靜；第1A、1B座的P1、P2、P3室等3房、4房大戶，主要向東，中低層估計望警察學校、海洋公園一帶景觀為主，高層可遠望深水灣、南區翠綠山巒景致，相當怡人。

4房大戶設私家升降機前廳

至於今次介紹的連裝修、經改動示範單位，以第1A座38樓P2室為藍本，實用面積1706方呎，4房雙套連工人房間隔，屬項目最大一款標準單位。單位設有私家升降機前廳，以確保戶主私穩，大門入口處附設衣物消毒機，方便戶主與家人打理衣物。

示範單位以歐陸式設計，以啡色等大地色系為主調，突顯成熟、典雅的品味，客飯廳面積估計逾450方呎，放置大型梳化，茶几和8人圓形餐桌後，仍具充裕活動空間。設計師亦將其中一間客房的牆壁拆除，改裝成小酒庫，以擴大客廳空間。

呈波浪形格局的露台連工作平台，面積達75方呎，預計可觀賞深水灣、及南區的連綿山景。廚房屬梗廚設計，配套家電齊備，以德國高端品牌Miele、Gaggenau為主；工作枱面闊落充足，內附工人房。

露台連工作平台呈波浪形設計

至於3間睡房，亮點為主人套房，面積估計超過180方呎（不計浴室），擺放雙人大牀後，仍具充裕走動空間；套房浴室大膽採用大量玻璃裝飾，配合富英式風格地磚，玩味十足。另兩間房，其中一間屬套房，面積估計逾90方呎（不計浴室），設計洋溢女性美感；另一間房間，以迎合男孩的設計為主調，富運動原素。

值得一提的是，滶晨第1A座38樓P2室，亦即上述示範單位的同款戶型，日前連車位成交價達8530萬元、實呎5萬元，成交價和呎價均創項目新高。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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