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經濟

香港地產

畢架山峰洋房1億易手 18年帳賺六成

【明報專訊】拆息回落下，部分成交較疏落的市區豪宅屋苑，亦不乏大額成交；資料顯示，九龍塘畢架山峰一幢雙號洋房，實用2638方呎4房雙套間隔、附花園及車庫，新近以1億元售出，實呎37,908元；原業主於2007年以6230萬元一手購入，持貨18年，帳面賺3770萬元或逾六成。畢架山峰洋房向來甚少成交，除今次成交及3月錄得的另一宗外，再對上一次成交已追溯至2017年。

君臨天下兩房1745萬沽

業主料蝕三成

其他二手豪宅成交，據資料顯示，九龍站君臨天下第3座中層E室，實用755方呎兩房1套連士多房間隔，以1745萬元易手、實呎23,113元；原業主2021年8月2375萬元購入，帳面蝕約630萬元或27%，連使費料實蝕770萬元或32%。

港島方面，據資料顯示，淺水灣南灣御苑第1座低層C室，實用1367方呎3房1套間隔，新近以2980萬元售出、實呎21,800元。

資料顯示，單位曾於2020年以2700萬元易手，至去年4月以2500萬元蝕讓售出，意味是次新成交的原業主，持貨1年多再轉手，帳面獲利約480萬元或19%。

南灣御苑售2980萬

業主逾1年賺兩成

此外，資料顯示，上水名都第3座中層F室，實用391方呎兩房間隔，內籠裝修較殘舊，去年11月以330萬元易手，當時成交價為屋苑約3年來低位；單位近期再放售，以390萬元再度易手、實呎9974元，相隔約半年，帳面賺60萬元或18%，即使扣除使費料賣方仍賺約50萬元或15%。

中原高級分區營業經理林恩信表示，荃灣錦豐園第1座高層G室，實用527方呎3房間隔，獲外區租客以492萬元承接、實呎價9336元；原業主於2018年12月以600萬元購入單位，持貨逾6年半，帳面蝕108萬元或18%，連使費料實蝕約135萬元或22.5%。

相關字詞﹕短炒獲利 蝕讓成交 成交回升 樓市走勢 名都 南灣御園 豪宅成交 洋房成交 君臨天下 二手成交

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