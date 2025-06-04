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經濟

香港地產

紀惠放售駿逸峰商舖 市值2.4億低購入價三成

【明報專訊】紀惠集團近期先後放售多項物業，其中灣仔駿逸峰一籃子商舖等，最新於市場放售，第一太平戴維斯表示，相關物業市值約2.4億元；紀惠早於2012年3.55億元購入，換言之，物業最新市值，較13年前購入價低1.15億元或32%。

面積1.77萬呎 可作食肆或會所

上述物業為灣仔道223至227號、日善街28號駿逸峰地下、1樓及2樓（下稱「物業」），業權包括外牆、廣告位及灣仔道露天面積，總建築面積約17,775方呎，部分交吉、部分連租約出售。物業每層建築面積約5652至6137方呎，配合4.66至5.43米高樓底。值得一提的是，物業配備面向灣仔道約1244方呎的露天空間，可打造為特色露天餐飲區。

第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒表示，物業目前以兩層交吉及1樓連租形式出售，買家可靈活規劃，亦可享即時租金收益。物業配備煤氣供應，適合經營食肆或私人會所。根據最新估值，物業市值約2.4億元，預期可吸引自用買家及投資者的興趣。

馬亞木家族成員沽西環舖

帳賺88%

另外，已故「小巴大王」馬亞木的家族成員再度沽售舖位。市場消息稱，該家族持有的西環皇后大道西455至485號地下2及3號舖連1樓及平台易手，物業總面積約1.47萬方呎，目前由時裝店、學校等租用，月租共約37.7萬元，物業以約8000萬元沽出，呎價約5442元。上述舖位由馬亞木家族早於2005年以4250萬元購入，持貨20年，帳面獲利約3750萬元、賺幅約88%。

相關字詞﹕「小巴大王」馬亞木家族 舖位放售 紀惠集團 駿逸峰

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