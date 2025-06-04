永倫2.3億沽皇九頂層 料帳蝕57% 2018年5.3億購入 呎價逾6萬為甲廈新高

資料顯示，上述物業由永倫皇九有限公司持有，股東為WINLAND QRC NO.9 LIMITED，公司董事包括永倫集團倫耀基、許潔慧及許結貞，該公司於2018年以約5.3億元購入、呎價約6.18萬元，呎價創全港甲廈呎價新高紀錄。

據悉，單位連租約出售，目前由醫療集團以月租約74萬元承租，意味新買家可享租金回報3.9厘。

去年底已委託代理放售

據了解，永倫集團去年12月起委託代理放售上述物業，當時估值3.52億元，放售半年後，近日以約2.3億元沽出，即較放售價低約1.22億元或35%。可留意的是，若與6年前購入價相比，更低3億元或57%。

現月租74萬 新買家回報3.9厘

翻查資料，近期永倫集團沽出數項非住宅物業，有賺有蝕，其中土瓜灣炮仗街82號港景苑地下入口及1、2樓舖，面積約9700方呎，連租約以5000萬元易手、折合呎價5155元；現時由老人院以月租約29萬元租用，買家料享近7厘租金回報。

永倫早於2004年以約1600萬元購，帳面賺3400萬元或約2.1倍。

此外，永倫最近亦放售長沙灣青山道412至420號永倫大廈，現時為一幢樓高29層物業，於2023年完成翻新，面積逾8萬方呎。

物業現規劃為其他指定用途（酒店），預計可改建為不少於187間房間之學生公寓，估計可容納400名學生，物業市值近6億元。

綜合市場消息，永倫集團今年迄今已經沽出多項物業，包括住宅、酒店、商舖及寫字樓等，最矚目是今年2月，一周內沽出青衣酒店（約7.65億元）、屯門仁政街地舖（1.18億元），以及北角國賓大廈2及3樓舖（1.07億元），套現近10億元。

馬寶道61年舊樓獲批強拍 底價6億

另一方面，土地審裁處就北角馬寶道77至87號康樂大廈，批出強拍令，底價約6億元，較2021年遞交申請時的估值逾7億元，低約1億元或14%。

據土地審裁處文件顯示，物業地盤面積約7680方呎，早於1964年落成，樓齡約61年，申請人為卓越兆業有限公司，該財團持有該廈不少於80%的業權。

明報記者