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經濟
2025年6月4日星期三
股市最前線
恒地：拆息回落 擬加快推盤 中環The Henderson租出八成 對零售感樂觀
星展：樓市明年有機會見底升3％
平保據報發零息CB籌118億 用於發展主業務增強資本等
憧憬中美對話 恒指升354點
光大證券：恒指最高目標25000 看好4板塊
香港寬頻：未與I Squared達任何協議
彭博：新世界11 SKIES出租率40% 擬抵押維港文化匯所得部分 還再融資貸款
蔚來首季虧損擴 美股早段微升
內地財新製造業PMI跌至疫後新低
雷軍：小米汽車料年內實現盈利
FT：美禁供應技術 小米玄戒晶片恐首當其衝
基金公會：強積金目前毋須沽美債 業界研應變
Google：Firebase Studio幾分鐘寫App
經合組織再降全球經濟增長預測 增2.9%疫後最低 美大削至1.6%
Temu美日均用戶 上月跌58%
再裁逾300員工 微軟：續實施必要架構改革
張兆聰：瀾起科技料受惠中央政策
港元定存3個月年利率高於6個月
人民幣定存高息精選
姜靜：歐元儲備貨幣地位有望提升
技術取勝：太地上望18.5元阻力大
劉思明：憧憬再有重大利好 中資金融股受捧
周顯：小米靠「萬物互聯」突圍
湯文亮：做老闆一定要識讓步
永倫2.3億沽皇九頂層 料帳蝕57% 2018年5.3億購入 呎價逾6萬為甲廈新高
紀惠放售駿逸峰商舖 市值2.4億低購入價三成
THE HENLEY系列周六再賣50伙
畢架山峰洋房1億易手 18年帳賺六成
內地客5.1萬租寶翠園3房 呎租56元
滶晨擁鐵路優勢 高層賞深水灣景
頂層5房複式大戶 氣派媲美洋房
資本集團：美經濟溫和增長利企債
港元定存3個月年利率高於6個月
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【明報專訊】港元定存3個月年利率存較6個月更高，若想追求高息，可留意較短的1個月或3個月。
（請看附圖）
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恒地：拆息回落 擬加快推盤 中環The Henderson租出八成 對零售感樂觀
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