Temu美日均用戶 上月跌58%

貝恩：Shein顧客消費額按年增

根據諮詢機構貝恩策略顧問（Bain & Company）數據，自美國總統特朗普宣布全面加徵關稅以來，Temu和快時尚巨頭Shein銷售增長與用戶增長均大幅下滑，而Temu的形勢較Shein嚴峻。相比下，Shein每名顧客消費金額，較一年前增加，Temu則舉步維艱。摩根士丹利股票分析師Simeon Gutman在5月報告指出，小額包裹免稅待遇結束後，Temu的用戶參與度大幅下降。

拼多多上周公布第一季財報，盈利遜預期。該公司高層在財報後電話會議表示，關稅給商家帶來巨大壓力。他們重申與各地商家保持合作承諾，但提及5月初的配送模式轉變。Temu之前的商業模式，是商家負責訂購和供應產品，Temu負責大部分物流、定價和行銷。

根據匯豐分析師報告，現在Temu的商家「可將個別訂單，從中國運送到Temu合作的美國倉庫，但他們需處理關稅、海關費用，以及文書工作」。Temu將繼續負責定價、網上營運、處理向客戶送貨的訂單。

匯豐：次季非美用戶佔90%

不過，匯豐上周的報告指出，Temu在美國以外市場的增長已經回升，第二季非美國用戶佔其4.05億全球月度活躍用戶的90%。匯豐維持對拼多多的「買入」評級，但將目標價由170美元，下調至122 美元。

（綜合報道）

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