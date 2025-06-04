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經濟
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經合組織再降全球經濟增長預測 增2.9%疫後最低 美大削至1.6%

【明報專訊】總部位於巴黎的經合組織（OECD）昨發布最新的全球經濟展望，指特朗普政府的激進貿易政策，導致全球經濟陷入低迷，並將今年全球經濟增長預測下調至2.9%，較3月預測下調0.2個百分點，這增幅將會是2020年新冠疫情以來最低的增長。今次已是OECD今年以來第二次下調增長預測，在3月發布的全球經濟展望，OECD已將今年經濟增長預測，由3.3%下調至3.1%。

該組織指出，美國是最受其關稅政策影響的國家之一，預計美國今年經濟增長只有1.6%，較去年12月預測的2.4%增幅，以及今年3月預測的2.2%增幅大幅下調。OECD又將中國今年經濟增長預測下調至4.7%，較3月預測輕微下調0.1個百分點。OECD認為，中國政府對手機及家電等以舊換新的補貼措施，以及增加福利等，將抵消部分關稅的影響。市場等待美國與貿易伙伴的談判進展，美股三大指數早段個別發展。昨公布的美國就業市場數據仍具韌性，4月JOLTS職位空缺增至739.1萬個，高於市場預期的710萬。

中國「舊換新」抵消部分關稅影響

OECD對今年的全球經濟增長預測，是基於截至5月中的關稅水平，在今年餘下時間持續。倘美國與所有國家的雙邊關稅較現水平提高10個百分點，全球經濟產出將在兩年後下跌0.3個百分點。OECD警告，環球前景變得愈來愈具挑戰性，倘貿易壁壘增加、金融環境收緊、企業和消費者信心減弱，以及政策不確定性持續，將為增長前景帶來顯著不利影響。

OECD表示，雖然關稅可能會推動美國製造業，但進口價格上漲，將擠壓消費者的購買力，而經濟政策的不確定性將抑制企業投資。此外，美國對移民的限制，以及美國聯邦政府大幅裁員，都將加劇貿易相關的經濟影響。

該組織還警告，美國預算赤字將進一步擴大，因為經濟活動疲軟的影響，將超出政府削減開支及關稅帶來的收入。OECD秘書長科爾曼（Mathias Cormann）表示，貿易伙伴採取報復措施導致的出口增長放緩，是美國經濟的主要阻力之一。

OECD指出，雖然借助AI、機械人和量子電腦等技術，美國產能可能顯著提升，但這前提是降低貿易壁壘，以增加投資和消費。

OECD首席經濟學家Alvaro Pereira表示，全球經濟體幾乎無一例外，都將感受到經濟前景轉弱的影響，「經濟增長放緩及貿易減少將打擊收入，並拖慢就業增長」。OECD的評估，特朗普關稅政策，已成為全球經濟最迫切的問題，且尚未有解決方案。

料美聯儲或明年始恢復寬鬆

該組織表示，今年美國通脹率也將進一步上升，意味美聯儲可能要至明年才恢復寬鬆政策，倘消費者的物價預期出現波動，這項進程甚至可能脫軌。

OECD指出，爭取達成貿易協議，以降低關稅及其他貿易壁壘，緩降緊張形勢，將有助重振投資和增長，避免物價上漲，「這是迄今最重要的政策優先事項」。但OECD也表明，即使特朗普政府逆轉關稅政策，也不會即時見到經濟增長和通脹下降的效果，因為政策不確定性帶來的影響會持續一段時間。

OECD敦促各國央行保持警惕，預計通脹將在明年降至目標水平，但這過程仍可能需時更長，其間物價上漲的速度可能加快，然後才再次放緩。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕關稅 美國 中國 增長預測 經合組織 國際金融

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