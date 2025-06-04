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經濟

Google：Firebase Studio幾分鐘寫App

【明報專訊】Google上月推出Firebase Studio預覽版，令非技術人員亦可開發應用程式。Google大中華區開發者關係計劃經理上官林傑稱，只要下達指令，Firebase Studio幾分鐘內「從無到有」編寫出一個較簡易的應用程式，也會自動修正程式碼中的問題。若操作者了解程式設計，更可下達指令或自行調整相關程式碼，以得出想要達成的應用效果。

目前免費 版權屬開發者

上官林傑介紹，Firebase Studio由Google旗下AI模型Gemini驅動，可讓專業開發者或一般使用者，都能直接透過瀏覽器建立一款應用程式。訪問期間，他更即場展示相關工具，令其生成一款帳單分單應用，用時約2至3分鐘，其間Firebase Studio亦展示開發全過程及用到的程式碼，並提供完成後的應用程式預覽予用家查看及使用。至於生成的應用，上官林傑稱，其版權屬於開發者自己，並可於Google Cloud發布，目前相關開發服務屬免費，但每日有一定限額。

談及AI行業趨勢時，上官林傑表示，現時AI、大語言模型技術仍處初期發展階段，不過隨着技術升級，AI在程式設計方面的能力正不斷提升，包括從過往僅能根據使用者要求「一問一答」修正程式碼問題，到目前的可以完成連串程式設計，並自動修正程式碼中的問題等，相信可減省程式設計師於程式碼上耗費的時間。

Google Developer Group成員兼Votee AI技術總監陳豪傑補充，大模型加快了開發者設計程式速度。Votee AI主力開發廣東話大模型，運用Gemini後開發產品速度由6至9個月減至兩三個月，效率大有提升。

相關字詞﹕程式設計 大模型 AI模型 應用程式 廣東話

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