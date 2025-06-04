內地財新製造業PMI跌至疫後新低

產出指數按月跌4.1至47.5，新訂單指數下降3.1至47.4，就業指數跌0.6至48.4，均處於收縮區間。受訪企業反映，受需求走弱影響，近期新訂單流入出現收縮。另外，新出口訂單指數按月跌1.3至46.2，為2023年7月以來最低。價格指標方面，投入價格指數按月跌0.9至48.8，由於原材料與能源成本下降；而產出價格指數亦跌0.6至48.6，因得益於成本回落，但同時面對業內競爭加劇，銷售價格受壓。不過，出口價格在9個月來首次錄得上升。

企業樂觀度回升 3個月首次

對於生產前景，企業預期改善，樂觀度在3個月來首次出現回升，原因是受訪企業認為貿易環境會有改善，加上擴展出口市場，有助於未來一年促進銷售。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，第二季開始主要宏觀經濟指標顯著走弱，經濟下行壓力較先前明顯增加；同時拉動內需應回歸收入基本面，要採取切實可行措施改善就業環境，增強民生保障，增加居民可支配收入，改善市場預期。