蔚來首季虧損擴 美股早段微升

收入升21.5%遜預期

季內汽車銷售額按年升18.6%，汽車毛利率升1個百分點至10.2%。展望第二季，公司預期汽車交付量介乎7.2萬至7.5萬輛，按年增加約25.5%至30.7%；收入總額介乎195.13億元至200.68億元之間，按年增約11.8%至15.0%。

蔚來首席執行官李斌在業績電話會議上表示，今年第四季開始交付ES8，將有助NIO品牌達到每月2.5萬輛的銷售水平，按年升約兩成，並確保NIO品牌第四季毛利率能夠超過20%。另外，樂道品牌（ONVO）L60於5月交付量按月增長逾四成，有信心可回到月售逾1萬輛銷量水平。

公司管理層表示，第二季隨着2025款NIO新車型上市，整體售價有望回升；同時自研芯片已成功上車，將為每輛車帶來約1萬元的成本優化，料NIO品牌在第二季的單車毛利率預計可因而回升至約15%。樂道品牌方面，L90預計將於第三季度上市，故毛利率提升將主要體現在第三季。整體而言，管理層預計整體毛利率可重上雙位數。

海外市場方面，李斌透露今年開始透過與當地合作伙伴銷售，目前已與10家合作伙伴在15個市場合作。他續稱今年旗下螢火蟲品牌（FIREFLY）將進入歐洲及其他市場，並視各地市場需求，陸續推動NIO和樂道的新產品進入相應市場。