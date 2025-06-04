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經濟

彭博：新世界11 SKIES出租率40% 擬抵押維港文化匯所得部分 還再融資貸款

【明報專訊】新世界（0017）債務重組未完，旗下物業租務又響警報。彭博引述消息報道，新世界旗下位於赤鱲角機場的11 SKIES，僅租出約40%面積，公司高層對集團這個耗資26億美元的大型商場項目前景日益擔憂，因11 SKIES令新世界在應對現金短缺時面臨更多挑戰。債務方面，彭博引述消息指新世界擬利用其以維港文化匯（Victoria Dockside）為抵押獲得的最多156億元貸款的一部分，來償還875億元的再融資貸款。

明報記者 楊括

新世界周一（2日）急跌逾6%後，昨日（3日）早間曾反彈近9%，收市仍彈5.6%，收報4.73元。

新世界高層憂租戶入駐進展緩慢

有關11 SKIES，消息稱新世界高層擔憂11 SKIES租戶入駐準備工作進展緩慢，且有迹象顯示航空公司不願把航班轉至毗鄰該商城的二號客運大樓辦登記手續，此外經濟預期不佳亦影響旅遊消費。而早前機管局表示，二號客運大樓今年9月底將率先開啟旅遊候車大堂，但登機櫃枱要至明年3至4月才投入服務。

債務方面，新世界近月致力籌備875億元再融資，傳其中60%已獲銀行承諾批出。市場屢傳新世界將以旗下最值錢物業即維港文化匯作抵押尋求貸款，最新彭博引述消息稱，新世界提議使用由德銀安排的156億元3年期貸款中的15%至25%（即高達39億元），用於償還875億元再融資項目。

本報曾就11 SKIES出租情况，以及最新融資進度向新世界作出查詢，惟截至截稿前未獲回覆。

大摩：永續債未贖回

利息或增逾8200萬

值得留意的是，新世界上周五（5月30日）宣布延遲支付4筆發行總值34億美元永續債的利息，摩根士丹利稱，新世界延遞付息舉措及正與銀行商談875億元再融資的做法，短期可助公司節約現金流，但長遠將增加債務負擔。

大摩稱，新世界5月16日前未贖回3.45億美元的永續債，若該公司未於6月16日前贖債，分派利率將從每年6.15%升至超過10%。假設分派利率重設為10.1%，年度支付額將增加1060萬美元（約8268萬港元）。

相關字詞﹕維港文化匯 Victoria Dockside 永續債 再融資 派息 彭博 大摩 機管局 摩根士丹利 新世界

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