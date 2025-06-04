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經濟

星展：樓市明年有機會見底升3％

【明報專訊】香港樓市近年供應量高企，星展銀行（香港）研究部執行董事及香港房地產業分析師丘卓文昨日會見傳媒時表示，隨着內地買家入市及投資者回流，預料2026年至2027年供應將回落。發展商目前去存貨為主，預料明年情况會好些及有機會見底，樓市有望在今年跌5%，明年回升3%。他估計，有發展商的項目早三四年前於樓市見頂時購入，由2022年8月至今樓市已跌三成，部分新盤未必賺錢，或利潤不高。

寫字樓空置率料進一步上升

丘卓文料香港樓市在2027年時供應比之前減少很多，在沒有特別情况下明年有望見底。發展商在當前環境售樓就算虧損，蝕幅多在10%左右。在高息下，發展商參與投地多要求高回報率，加上售樓表現一般，投地時會較揀擇，出價亦審慎些。

寫字樓方面，丘卓文稱，隨着更多學生來港修讀碩士，不少大學在擴展中，因此多了投資者物色寫字樓收購改用途。今年港股新股招股活動增加，亦料帶動寫字樓需求，但是要吸納量回復過往般則難免需時，他估計今年寫字樓租金會跌10%。尤其今年西九龍International Gateway Centre供應逾200萬方呎寫字樓樓面，銅鑼灣兩項物業供應共逾180萬方呎，按目前正常吸納速度，未必全數吸納到新增供應，因此他料寫字樓空置率會進一步升高。

零售物業租金今年料跌5%

至於零售物業，該行高級研究分析師梁梓瑩稱，3月開始已見零售跌幅收窄，原因是已經在此前反映了負面因素。隨着香港人口回升，及舉辦多了活動，她料可對香港零售帶來幫助，只是在內地旅客消費模式轉變下，未必能重返2018年高峰。她相信，遊客區街舖表現會好些，在民生區域的零售物業比較弱，大的零售物業業主出租率仍然高企。她料今年零售租金按年跌5%。

相關字詞﹕International Gateway Centre 梁梓瑩 丘卓文 星展銀行（香港）

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