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經濟

恒地：拆息回落 擬加快推盤 中環The Henderson租出八成 對零售感樂觀

【明報專訊】恒基地產（0012）主席兼董事總經理李家誠昨早在股東周年大會後表示，現時拆息回落，樓市交投增加，集團一直視乎市場情况加快推出樓盤。至於零售物業方面，相較2018年前，旗下核心地區商場於今年「五一」檔期及母親節，人流及生意額分別增長15%及10%。他稱民生區商場亦保持得到，生意稍微有增幅。旗下中環商廈The Henderson出租率最新增至超過80%。

明報記者 陳偉燊

昨日李家誠雖然未有具體透露今年推售樓盤詳情，但是根據恒地今年初透露，年內擬推售6個新樓盤，共涉及1700伙單位。當中的新盤包括石硤尾Belgravia Place第二期涉約248伙、土瓜灣道72號兩期共約881伙、大埔迎林約120伙、油麻地廟街項目約48伙、紅磡MidTown South C1期約240伙，以及西半山衛城道項目。

關稅戰緩和 下半年零售可更好

在商業大廈方面，李家誠指出市場鍾情優質商業大廈項目，同時具創新、科技及有可持續發展元素的商廈會受到歡迎，如中環國際金融中心有90%出租率，租金表現「硬淨」。他又透露，集團旗下中環The Henderson的出租率已超過八成，相對去年5月外國媒體引述消息指有關物業出租率達六成，意味一年內出租率提升約20個百分點。

問及港元匯率最近變化，會否影響香港零售，李家誠稱這需要視乎一般消費信心、環球經濟及息口走勢而定。他對香港零售仍感到樂觀，有迹象顯示關稅戰稍為緩和下，本港下半年香港零售可更好。另一名主席兼董事總經理李家傑指出，關稅戰下，留意到美國面對通脹壓力加大，影響匯率，預料這種形勢有利中美談判，會較易達成協議。

內地樓市主要受經濟問題影響

內地樓市發展方面，李家傑認為，這與內地經濟問題有關，影響層面非止於內房；如老百姓存款雖多，但都未必入市買樓，甚至延遲換房。而內地經濟的關鍵仍看貿易戰及中美關係發展而定。內地樓市受經濟問題影響為主，救市力度多大，時間會否延遲，視乎政府公布細則而定。

增持陽光房託美麗華 反映看好公司

近年恒地持續增持陽光房地產（0435）成聯營公司，持股增至22.09%，亦在較早前增持美麗華（0071）至變成附屬公司，持股增至40.08%。李家誠稱，這代表恒地對有關公司的正面看法。

相關字詞﹕美麗華 陽光房地產 The Henderson 李家傑 李家誠 恒基地產

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