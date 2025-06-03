WSJ：Meta擬推AI自主創建廣告

馬斯克將推XChat 具加密功能

Meta的廣告平台目前已提供一些AI工具，可為現有廣告做細微修改，生成不同版本，然後向其社交平台的用戶投放。Meta最新目標，是幫助品牌由零開始創建廣告。Meta去年廣告收入佔其總收入97%以上。

此外，全球首富馬斯克在旗下社交平台X發帖，透露X將推出全新的直接通訊功能XChat，其具備加密功能、信息自毀功能，以及發送任何類型文件的能力，並支持音頻和視頻通話。該軟件基於Rust語言構建，並採用類似比特幣區塊鏈的加密技術。

科技新聞網站TechCrunch指出，XChat已開始供部分X付費訂戶試用，似乎新功能已準備發布。XChat是X現有直接通訊功能的加強版本，現有版本是馬斯克收購 X（前稱Twitter）時保留下來。

（綜合報道）

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