摩通戴蒙：不怕中國 怕美國不團結

稱美仍屬最繁榮經濟體 籲做好本分

他說，如果美國能做好自己的事，例如放寬管制、放寬許可、發展教育、支持商業、發展經濟、通過發展經濟幫助低收入人群、解決移民問題，美國將處於良好狀態。

他指出，中國是潛在的對手，他們有很多事情做得很好，為AI、汽車和機械人技術投入了大量資金，他們在不久將來，將佔據30%至40%的新型藥品市場份額，但他們也存在很多問題，例如貧困、與美國存在地緣政治衡突。

他又預告，從摩通的最高職位退休還有幾年，「我熱愛我的工作」，但決定權在董事會手上。戴蒙何時退休及由誰接班，一直是外界關注的問題。戴蒙以往總喜歡說「還有5年」，但最近不再這樣回答。

戴蒙又向霍士重申其對美國債市的觀點，認為債市無可避免將出現「裂痕」，但他未能預測這情况何時發生。

貝森特反駁：美債永不違約

在美國聯邦債務上限逼近之際，戴蒙對美債市場發出警告。美國財長貝森特反駁稱，美國「永遠不會違約」，雖然「處於警戒線上，但絕不會撞牆」。他表示，戴蒙一直作出這種預測，但從未實現。

貝森特拒絕透露何時是「X日」（X date，指美國財政部耗盡現金和特殊會計措施的時間點，這些措施使美國財政部能保持在債務上限之內，並履行聯邦義務），以此推動國會提高債限。不過貝森特上月曾表示，如果到8月仍不提高或暫停債務上限，美國可能會在那時耗盡發債權限。

（綜合報道）

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