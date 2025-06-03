美匯指數失守99 大摩警告再挫8%

面對特朗普威脅要向鋼鋁徵收50%關稅，加上中美貿易衝突持續，美股三大指數早段下滑。美國5月ISM製造業指數進一步下滑至48.5，繼續處於50以下活動收縮水平。美國5月製造業PMI終值向下修訂至52，略低於預期，恐關稅問題繼續主導製造業前景。

地緣政治緊張 油價升逾3%

油組與盟友（OPEC+）設定的7月增產幅度小於部分市場人士預期，加上俄烏形勢惡化，而以色列可能會針對伊朗能源設施發動襲擊。緊張的地緣政治局勢，刺激國際油價昨晚升逾3%。現貨金昨晚升穿每盎司3370美元，是逾1周高位。

摩根大通的策略師預期，受關稅影響，美國今夏可能物價上漲，經濟增長放緩，或威脅標普500指數的上漲。以Mislav Matejka為首的摩通團隊在報告預期，美股近期反彈之後，接下來會出現較疲軟的走勢，這可能有點像滯脹時期。

由Matthew Hornbach為首的摩根士丹利分析師發表的報告預期，利率和貨幣市場已開啟可持續的重大趨勢，在歷經過去兩年大幅區間波動後，美元將進一步下滑，而孳息率曲線將更為陡峭。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的交易數據亦顯示，槓桿基金和資產經理近期累積的美元空倉倉位，接近2023年高位（見圖）。

摩根士丹利指出，美元疲弱的最大受益者將會是歐元、日圓和瑞郎，因為這些貨幣被視為與美元競爭的避險資產。大摩預期，歐元兌美元將由目前的1.13，升至明年的1.25。英鎊兌美元也可能由1.35，升至1.45。日圓兌每美元則可能由143急升至130。

大摩預期，美元疲軟也有助於AXJ貨幣（日本以外的亞洲貨幣）繼續升值，儘管升幅可能因環球貿易放緩而減少。大摩指出，從美元資產分散投資，將會是繼續推動AXJ貨幣升值的動力。亞洲許多經濟體都錄得經常帳盈餘，且持有大量美元資產。隨着美元下滑，亞洲出口商增加將美元換回本幣，而亞洲投資者又增加對美元資產的外匯對冲，預期AXJ貨幣未來12個月升幅可達3%。

按美元存款規模及資產持有量估計，坡元、新台幣、韓圜及大馬令吉的升幅，將跑贏同儕。不過若美國政府今年中實施半導體關稅，可能會對AXJ 造成短暫的壓力。

大摩料聯儲明年底前減息1.75厘

大摩又預期，美聯儲將在明年底前減息1.75厘，隨着美聯儲今年稍後恢復減息，美國10年期國債孳息率將在今年底回落至4厘，並在明年有更大跌幅。

細摩策略師預期，滯脹的威脅，以及美國與主要貿易伙伴之間的貿易談判存在不確定，將在未來幾個月遏抑美股。截至上周五，標普500指數今年以來的升幅只有0.5%，跑輸歐亞市場。

以David Kostin為首的高盛策略師表示，標普500指數的交易價格接近公允價，預計未來12個月估值將基本不變。

（綜合報道）

[國際金融]