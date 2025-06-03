滶晨再沽3伙吸金1.4億 累套15億

新世界營業及市務部總監何家欣表示，滶晨的兩房單位近日亦接獲不少查詢，擬本周公布不少於90伙的首張價單，最快下周發售，今日則會開放兩房示範單位予傳媒參觀。

另新世界同系北角皇都，售出27樓A8室，實用面積524方呎兩房連儲物室設計，成交價1081.6萬元、實呎2.06萬元。

海璇4房連車位6632萬沽 實呎4.14萬

另路勁（1098）及港鐵合作、已屆現樓的港島南岸晉環，新售出第2B座40樓A室，4房設計，實用面積1302方呎，成交價4340萬元、實呎3.33萬元。

其他港島區新盤成交方面，包括新地（0016）旗下北角現樓海璇1B期，售出第5座6樓A室，實用面積1602方呎，4房間隔，連車位成交價6632.28萬元、實呎4.14萬元。

另一邊廂，英皇國際（0163）香港仔現樓澄天，沽出最後1伙一房標準戶，為7樓A室，屬實用面積325方呎，成交價531萬元、實呎1.63萬元，買家為原於南區租樓自住的內地人士。上述項目自2023年底開售迄今累沽108伙，佔項目單位總數110伙的98%，套現總額6.55億元，現餘兩個3房連天台特色戶待售。

大手客6138萬連購富豪．山峯兩伙

新界方面，百利保（0617）牽頭、已屆現樓的沙田九肚富豪．山峯，連售兩伙4房戶、套現約6138萬元。

上述售出單位為第5座8樓A、B室，同屬4房雙套間隔，實用面積分別1623及1612方呎，成交價3190.3萬及2948.2萬元（均不連車位），實呎1.96萬及1.82萬元，買家成交期同為180日，據悉由同一組買家購入。