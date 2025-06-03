紀惠15億放售舂坎角項目 4個月減價25%

仲量聯行香港主席曾煥平表示，早前推出市場放售後，接獲不少查詢，最新以要約形式放售，截止日期為7月29日。他表示，項目推出至今，吸引本港主流發展商研究，亦有部分老牌家族有興趣，物業2月份時叫價約20億元，業主因應市况調整叫價，最新意向價約15億元。

資料顯示，紀惠早於1998年起收購該物業，至2016年成功統一業權，總收購價約2億元。該物業早於1977年落成，現由12個分層單位及18座洋房組成，總實用面積約55,914方呎，12個A型分層單位的實用面積均為1469方呎，12座B型洋房實用面積1872方呎，6座C型洋房實用面積均為2637方呎。物業將以「現狀」連租約及/或許可證（如有）出售，目前，12個分層單位有8伙連租約，4間交吉；18座洋房中有14座連租約，4座交吉。而項目佔地約10.2萬方呎，可建樓面約57,375方呎，物業現址劃為「住宅（丙類）」用地，該物業可重建為3層獨立屋（連一層開敞式停車間）。