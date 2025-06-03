李根興3個月連環蝕讓10舖 輸半億 稱「輸錢也要輸得積極」 仍放售20舖涉5億

明報記者

李根興續稱，近日售出之舖位中，內地買家明顯增加，10舖成交中有7舖由內地買家購入。事實上，李根興過往不時在網上評價不同舖位成交，對舖市多持正面態度之評論，2020年疫情初期更曾表示「有危才有機，經過價錢調整後，市場有不少商機」。

擬年底前重新出發 「香港總有晴天」

不過，自今年3月初該基金錄得「第一滴血」後，至今短短3個月，該基金已先後沽售10個舖位，且全線蝕讓，總套現金額約1.5566億元，若以2019至2023年總購入價約2.0754億元計，累計帳面蝕讓5188萬元，平均蝕幅約25%。

該批蝕讓成交中，蝕幅最勁為新蒲崗爵祿街116至118號裕富大廈地下01B號舖，物業面積約220方呎，現由齊柏林熱狗店租用，成交價650萬元，呎價約29,545元，物業原由該基金於2019年7月、即反修例風暴初期、新冠疫情前，以1150萬元購入，現帳面蝕讓約500萬元或43.5%。

另外，該基金2023年7月亦曾以總價7500萬元購入筲箕灣單幢樓ONE EIGHTY地下1、2號舖及1樓，當時每舖成交價為2500萬元，其中地下2號舖早前以2010萬元售出，帳面蝕讓490萬元或19.6%，而1號舖亦於上月售出，面積1510方呎，現由鮮活超市租用，成交價2180萬元，呎價1.44萬元，帳面蝕讓約320萬元或約12.8%。至於物業1樓部分，目前仍在放售中。

2016年基金成立後已買賣221舖涉36億

對於今年接連蝕讓沽貨，李根興指出，據差餉物業估價署資料顯示，舖價較疫前高位回落四成，今年基金也要面對現實蝕沽，目標總數要沽出約2億至3億元舖位，目前已完成超過一半，基金要「減減磅，再換入優質香港街舖，年底前重新出發」，並說做基金不能死守，為保持基金流通性，必須貨如輪轉，而基金目前仍有約20個舖位放售中，總值約5億元。他又指出，自基金2016年成立以來，至今已買入及賣出221間香港街舖，涉資36.3億元，在這輪蝕讓潮前，平均賣出商舖升幅為25%，奈何最近由於銀行收緊信貸及保持基金贖回流通性，因此要蝕沽套現。