梁天卓：靠天賦定努力 從數學神童說起

這讓我想起那個老掉牙的問題：一個人的能力，到底是天生注定的，還是靠後天環境塑造？

很多人都認為，我們「靠努力」得來的能力，其實基因早就定下基礎；但基因不等於命運，環境和教養會決定這些潛能能否真正發揮。

最常被用來研究這問題的是雙胞胎，尤其是那些被不同家庭收養的同卵雙胞胎。即使生活背景天差地遠，他們在性格、興趣甚至智力上仍然非常相似，說明基因的影響不容忽視。但若沒有良好的環境，這些天賦也可能無法開花結果。

倘沒家庭支持 可能被埋沒

打個比喻：基因像一首樂譜，環境則是演奏它的音樂家。再動聽的樂譜，如果演奏者技不如人，音樂也會變調。同樣的，一個孩子即使有「數學頭腦」，沒有家庭支持或良好的學校環境，也可能被埋沒。

就像電影《Good Will Hunting》（驕陽似我）裏的主角Will Hunting，一個有驚人數學天賦的清潔工人。如果不是遇上羅賓威廉斯飾演的心理學家，幫助他處理創傷、面對自己，他可能一輩子都無法突破過去，讓才華真正發光。

我那名數學系同事的女兒就是另一個極端例子。她的家庭除了提供了資源，還有自然流露的數學對話與思考方式。這樣的環境，不但讓她的天賦有空間發揮，更讓「進步」這件事變得自然、快樂、不費力。

做父母的不能選擇孩子的基因組合，但能打造一個鼓勵嘗試、容許失敗的空間。不是每個孩子都有數學教授父母，但每個孩子都值得被傾聽與引導。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

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[梁天卓 經濟學爸]