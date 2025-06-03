FT：貝萊德等就港口交易與市監局會談 長和指報道不盡不實

收購財團冀令中美政府滿意

報道引述消息稱，今次MSC及貝萊德在交易提交予監管當局審批前，與市監局會面，正探索方法去確保中國監管機構批准是次具爭議的交易。據稱收購財團正討論可能修改最後交易結構的條款。報道指出，中方反對長和出售內地與香港以外港口的交易，是與競爭問題有關。據稱長和因應交易制訂B計劃，探索出售大中華逾10個港口，中方為潛在買家，但只屬初步階段，須待MSC等完成收購長和內地與香港以外港口後進行。貝萊德拒絕就有關報道置評。

長和昨發出新聞稿，指報道涉及第三方揣測材料，頗多不盡不實之處，並引述聯席董事總經理黎啟明5月下旬股東會上發言：「我想在此強調一下，建議中之交易，實在需要經過很多審查，而我們長和一定會全力配合，在未獲批准之前，我們絕對不會實施集中。」以及更早前於5月中旬聲明強調：「此交易絕不可能在任何不合法或不合規的情况下進行。」

另長和旗下3英國與Vodafone英國於5月31日完成合併，定名VodafoneThree並啟動官網。Vodafone及長和各佔51%及49%股權，未來10年將投資110億英鎊，主要投放於5G，料在合併5年後每年產生成本及資本開支效益7億英鎊。長和副主席霍建寧料交易可為長和釋放及返還13億英鎊淨現金。