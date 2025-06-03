呂耀東：澳門缺低價酒店吸經濟客 銀娛或改建澳門百老匯 目前優先完成銀河第四期

明報記者 陳偉燊

今年5月澳門賭收按月增長逾12%，呂耀東預料6月也會有良好表現，第二季平均會有不俗成績。他續稱現時澳門博彩業已非如過往般以貴賓博彩主導，並且多以中場及高端中場主打，配合發展更多非博彩項目。

提高表演「含金量」 帶動消費

銀娛目前在非博彩項目以演唱會較多，除了較早前舉辦張學友演唱會需加場，西班牙歌唱家杜明高及意大利歌王安德烈‧波伽利的表演亦「爆場」。呂耀東稱長遠也會探索藝術表演及駐場表演的發展空間，並注意提高「含金量」、例如可帶動消費及有助銀娛在區域競爭的項目，所以會找來內地所沒有，如韓團及美國等表演及娛樂項目到澳門，吸引觀眾到來觀賞。

他又稱大搞會展及演唱會，最大挑戰在於房租1000元或以下的商務及經濟客房供應不足，導致會後人群散場堵塞口岸，他指出兩年前已有估計，市場仍缺乏逾1萬間相關客房，因此銀娛目前雖先聚焦完成發展澳門銀河第四期及具科技元素的主題公園，但認為長遠要視乎澳門百老匯的改建及配合橫琴發展，供應更多商務及經濟客房。同時集團亦有留意到橫琴改建項目的空間，大前提是需匯聚人氣、放寬7年還原限制及改善交通配套。集團推動荔枝碗船廠片區做非博彩，有待政府規劃用地後進一步推動，並能做到不與中小企競爭。

政策支持增 開始看好港樓

呂耀東最近亦接任嘉華國際（0173）主席，他說過往曾經在嘉華工作，亦做開「救火隊」，因此相信能應付兩個集團的工作。他認為香港樓市相對過往多了政策支持、低利息成本及銀行幫手等配合，因此「開始看好（香港地產）」，但認為寫字樓空缺仍較高。至於零售方面，港人北上消費，香港或可供應低廉餐飲谷人流，同時亦要設法吸引「含金量」較高的旅客來港。