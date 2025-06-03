港股曾挫621點失守23000 收跌131點

北水暫停 成交不足1500億

恒指裂口低開246點後跌幅擴大，曾跌621點，低見22,668點，其後跌幅逐步收窄，午後跌幅更曾縮至僅126點，高見23,163點，收報23,157點，跌131點，兩萬三關失而復得。恒指連跌兩日，累計跌415點。國指及科指亦連跌兩日，國指昨再跌0.9%，報8359點；科指再跌0.7%，報5134點。大市成交金額減少46.5%至1452億元，是5月2日後最少；北水暫停一天，周二恢復。

澳門5月份博彩收入按年升半成，好過市場預期，濠賭股逆市做好。金沙（1928）升4.3%，為升幅最大藍籌。中美關稅談判再現陰霾，市場避險需求增加帶動金價午後升幅擴大，金礦股做好。赤峰黃金（6693）升近6%（見表）。重磅科網股個別發展，小米（1810）升1.3%，為表現最好科指成分股；騰訊（0700）升0.04%；美團（3690）跌1.7%、阿里（9988）跌0.6%。

新世界發展（0017）4隻永續債延遲還息，本金總額34億美元，收報4.48元，跌6.5%。內房股受壓，龍湖（0960）跌5%，為表現最差藍籌；萬科（2202）挫4.9%；華潤置地（1109）、融創（1918）、世茂（0813）跌逾2%。

高盛唱好 蜜雪升近8%創新高

另外，穩定幣概念股續見炒風，眾安在綫（6060）再升近一成（見另文）。高盛稱外賣大戰有利茶飲餐飲股份，上調蜜雪冰城（2097）、古茗（1364）盈利預測及目標價，帶動兩家公司股價分別急升7.5%及4.2%，前者再創上市新高。獨立股評人郭思治表示，市場擔心中美關稅問題重燃，恒指曾跌逾600點，市場氣氛欠佳，資金入市保守，預期後市會反覆整固，稍有少許不明朗或負面消息，市場都會「踩多腳」。個別股份雖仍有買盤炒作，如泡泡瑪特（9992）升逾4%、蜜雪升逾7%等，但認為這些股份估值已不低，投資者要做好風險管理。