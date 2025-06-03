陳茂波：穩住股樓 就有信心消費

稱受惠息率跌專才將買樓

陳茂波解釋，過去本港消費受壓受多方因素影響，除港人北上消費及消費模式轉變外；他指出，2021年9月開始本港樓價開始回調，其間亦處於息口較高的時期，令有意置業的人士卻步並「睇定啲先」，造成樓價回調並且出現負面財富效應。

陳茂波續指出，目前所有印花稅「辣招」已撤銷，樓宇按揭亦回復至2009年開始實施逆周期措施以前的水平，雖然今年減息開始時期較預期慢、減息次數亦較預期少，但總括而言息率呈下跌，可減低市民供樓負擔。另他指出，近兩年間出現租金升、樓價跌的情况，而港府各項人才入境計劃推行下，來港人才已達20萬，惟部分人仍完全長居於港，相信有關人士終會有置業需要，為本地樓市提供新增購買力。