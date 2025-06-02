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經濟
二手放大鏡

香港地產

峻瀅上月10宗成交 逾一年最旺

【明報專訊】受拆息回落帶動，上月本港多個屋苑二手交投均見回升，其中將軍澳日出康城峻瀅I及II，截至上月29日止已錄10宗二手成交，為屋苑自去年3月後首次錄得雙位數成交量的月份，均呎亦達1.04萬元，為去年7月後最高。不過，代理預計，隨着發展商加快推出新盤，加上二手筍貨已被市場吸納，二手市况或將再現拉鋸局面。

明報記者 歐陽慧恩

中原首席分區營業經理許劍峰指出，峻瀅II第1座中層B室，實用511方呎，兩房間隔，近期以535萬元易手，實呎10,470元。原業主2015年595.7萬元一手購入，持貨10年帳面蝕60.7萬元或10%，連使費料實蝕約83萬元或14%。許氏指出，峻瀅由於做價低水，近月交投活躍，但隨着筍盤被消化，料買家短期內需要時間接受市場上的最新放盤叫價，交投量或稍為放緩，但做價有望回升。

董建華胞妹1.19億入市嘉慧園

另外，部分老牌豪宅屋苑更錄名人買賣個案，持有中半山指標豪宅嘉慧園單位的前特首董建華，其胞妹彭董小萍及相關人士，近期以1.19億元連車位購入嘉慧園低層G室，實用3349方呎，4房間隔，實呎35,533元。原業主則為美心集團現任主席伍偉國，2002年2128萬元購入，持貨約23年帳面升值9772萬元或4.6倍。

此外，美聯分行高級分區營業經理鍾家豪表示，投資者Ken Sir呂宇健相關人士以304萬元購入荃灣中心1座連天台戶，單位實用354方呎兩房間隔，實呎8588元。原業主於2010年以178萬元購入，持貨約15年帳面獲利126萬元或約71%。資料顯示，呂氏5月初先以273萬元購入18座中層F室、原則1房銀主盤；其後再以289萬元購入18座低層D室、實用329方呎原則1房戶，即上月三度入市荃灣中心，共涉866萬元。

曦臺3房售782萬 5年實蝕605萬

市場消息指出，油塘曦臺1座中層A室，實用627方呎3房間隔，以782萬元易手，實呎12,472元，為屋苑二手呎價新低。原業主2020年7月1457.3萬元一手購入，帳面蝕約675.3萬元或46%；由於當年發展商提供一系列優惠及回贈，料最終實蝕約605萬元或42%。另市場消息稱，上水彩蒲苑D座低層9室，實用363方呎，原則1房，有地產代理去年11月以248萬元購入，於上月初以296萬元易手，實呎8154元，持貨約半年帳賺48萬元或19%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

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