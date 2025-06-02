永倫650萬沽匡湖居兩房 27年帳升逾倍

「慕詩陳」1280萬沽白沙道兩伙蝕28%

上述單位為匡湖居B座一個頂層兩房戶，實用522方呎，上月中以650萬元連車位售出，實呎12,352元，參考屋苑過往成交，今次售出單位呎價，較同層毗鄰單位2021年樓市高峰期成交實呎15,578元低約兩成。不過，永倫早於1998年以300萬元購入，持貨約27年，現帳面獲利350萬元或逾1.1倍。

另外，近年已變得低調的另一資深投資者、有「慕詩陳」之稱的時裝品牌慕詩國際（Moiselle）主席及行政總裁主席陳欽杰，上月亦連環沽出銅鑼灣白沙道4號兩伙舊樓，共涉1280萬元，持貨約15年，帳面共蝕508萬元或約28%。兩伙包括實用865方呎的白沙道4號低層戶，2010年由啟豐投資有限公司（SKY BEST INVESTMENT LIMITED）以968萬元購入，公司股東及董事均為陳欽杰及其妻徐巧嬌，現以720萬元售出，實呎8323元，較約15年前購入價帳面蝕約248萬元或26%，連使費料實蝕逾300萬元或約31%。

同廈另一個高層單位，實用684方呎，原於2011年由訊科發展有限公司（DIGITAL TIME DEVELOPMENT LIMITED）以820萬元購入，公司股東及董事均為陳欽杰及其妻徐巧嬌，單位上月亦以560萬元售出，實呎8187元，較14年前購入價帳面蝕讓約260萬元或32%，連使費料實蝕逾300萬元或約37%。上述兩物業均由同一公司以共1280萬元購入。

專才700萬購堅道舊樓 半年炒貴百萬

不過，亦有港島舊樓罕錄短炒獲利個案。中原地產分行高級資深區域營業董事滕成德表示，樓齡近50年的西半山堅道安峰大廈，一個實用面積545方呎1房戶，附設逾600方呎平台，以700萬元易手，實呎12,844元。買家為專才客，原業主去年11月才以595萬元購入，持貨短短半年，帳面獲利105萬元或約18%。