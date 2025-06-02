王品弟：留學潮成樓市新動力

這次樓價彈升，相信最主要原因是《財政預算案》推出的樓市刺激措施，400萬元或以下物業大幅下調印花稅至劃一100元。最新差估署數據，實用面積約430方呎以下的A類單位，4月份樓價升幅達0.5%，明顯跑贏大市，正好印證了措施效益。其次，4月私人住宅租金指數報193.7點，連升5個月，按月更升0.3%。現時的租金壓力正不斷累積，亦促使部分租客轉租為買。

值得關注的是，近期國際教育政策起了變化，當中美國哈佛大學近日宣布撤銷部分留學生簽證，或將引發新一輪國際學生流動。香港積極打造「留學之都」，主動招攬海外精英人才來港就讀，為香港打造新機遇，預計將進一步帶動租務需求，特別是校區附近的優質住宅。這股潛在的留學熱潮，預期不僅為本地租務市場注入新動力，更可能成為樓市反彈的重要推手。此外，近月港元拆息持續從高位回落，進一步降低按揭成本，有助減輕買家負擔。同時，本地銀行定期存款利率下調，促使部分資金尋求更高回報，轉而流入樓市，帶動整體交投氣氛趨向活躍。綜觀全局，在政府政策扶持、金融環境寬鬆、租金持續上升，以及蓄勢待發的留學經濟等多重利好因素交織下，香港樓市展現出強勁的抗逆力。隨着本港著力打造「留學品牌」，預計將吸引更多國際學生來港，進一步刺激租務市場，為樓市提供持續的新增長動力。

香港置業研究部董事

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[王品弟]