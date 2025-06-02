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經濟
2025年6月2日星期一
技術取勝
投資策略
壽司郎：看重港市場 下半年再開4店 將增至39間 不會貿然加價藉規模效應降成本
每碟壽司設晶片 運行逾350米回收
比亞迪上月銷量升15% 海外增1.4倍
明年下半年擬進軍日本輕型車市場
花旗：國際個人銀行灣區客比例續升
安聯投資程昀：政府增投資 歐股看高一線
兩大基金看好歐股4板塊
安聯投資籲留意「Magnificent 7」估值是否過高
牧原業績受豬價大波動影響
銀娛藉歐美日韓明星表演吸客 綜藝館年辦78項活動 帶動各業務增長
「水舞間2.0」採更多新科技 表演人數倍增
澳門5月賭收 創爆疫後新高
醫療計劃二合一 保障更具性價比
環球經濟數據
金子：匯控突破阻力 call 29349
張兆聰：理想或炒賽力斯影子股概念
張兆聰：核能概念熱炒 GEV穩健之選
伍禮賢：同程旅行季績續顯著增長
涂國彬：金價短期整固中 中長線新高不絕
投資者及理財教育委員會：年輕人應重視退休規劃 早行動早享受
袁國守：意國磚頭買不過
簡慧敏：調解院落戶港 填補國際爭端解決機制空白
《幫你格價》：善用信用卡回贈慳車費
富達國際：AI發展加速 亞洲科企崛起
陳正犖：歐元料延續升勢 上望1.157阻力
許健生：重視AI發展 助學校增競爭力
KGI凱基：投資者可考慮5至10年期債 潛在回報較佳
袁國守：「TACO交易」受捧 美股6月不太淡
林少陽：市場或乘機殺美債淡倉
技術取勝：阿里處200天線之上
李聲揚：首置盤貪污案與不相干攻擊
蔡金強：幸福的詛咒：印度的宿命
艾雲豪：產業「彎道超車」成風 形成今日「內捲」
李順威：日長債息升 削美債吸引力
劉思明：環保股動力轉強 光大環境逼4元
瑞銀亞洲：攻四五線城市 理想購15084
摩根大通亞洲：憧憬618購物節 阿里購16230
周顯：數字港元如何能搶佔穩定幣市場
王弼：芒格評馬斯克的啟示
曾淵滄：兩大類股份最值得投資
湯文亮：港增設醫學院 可吸內地尖子
陳永傑：大銀行裁員的骨牌效應
廖偉強：代理以專業突圍 免陷「內捲」
布少明：經濟轉旺 港樓有力上揚
王品弟：留學潮成樓市新動力
一手上月沽近2300伙 急升逾倍 業界料啟德跑道區花語海勢掀本月新盤戰
6月首周末兩日 一手沽223伙
永倫650萬沽匡湖居兩房 27年帳升逾倍
新盤向隅客回流 十大屋苑周末12成交升3倍
遠東酒店九華徑申建7052伙 收30份意見 近九成反對
凱和山單邊「樓王」享翠綠山景
峻瀅上月10宗成交 逾一年最旺
按距離退休年期調配投資組合
技術取勝：阿里處200天線之上
【明報專訊】京東物流守住上升軌（圖）
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技術取勝
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每碟壽司設晶片 運行逾350米回收
比亞迪上月銷量升15% 海外增1.4倍
明年下半年擬進軍日本輕型車市場
花旗：國際個人銀行灣區客比例續升
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安聯投資籲留意「Magnificent 7」估值是否過高
牧原業績受豬價大波動影響
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「水舞間2.0」採更多新科技 表演人數倍增
澳門5月賭收 創爆疫後新高
醫療計劃二合一 保障更具性價比
環球經濟數據
金子：匯控突破阻力 call 29349
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伍禮賢：同程旅行季績續顯著增長
涂國彬：金價短期整固中 中長線新高不絕
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袁國守：意國磚頭買不過
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蔡金強：幸福的詛咒：印度的宿命
艾雲豪：產業「彎道超車」成風 形成今日「內捲」
李順威：日長債息升 削美債吸引力
劉思明：環保股動力轉強 光大環境逼4元
瑞銀亞洲：攻四五線城市 理想購15084
摩根大通亞洲：憧憬618購物節 阿里購16230
周顯：數字港元如何能搶佔穩定幣市場
王弼：芒格評馬斯克的啟示
曾淵滄：兩大類股份最值得投資
湯文亮：港增設醫學院 可吸內地尖子
陳永傑：大銀行裁員的骨牌效應
廖偉強：代理以專業突圍 免陷「內捲」
布少明：經濟轉旺 港樓有力上揚
王品弟：留學潮成樓市新動力
一手上月沽近2300伙 急升逾倍 業界料啟德跑道區花語海勢掀本月新盤戰
6月首周末兩日 一手沽223伙
永倫650萬沽匡湖居兩房 27年帳升逾倍
新盤向隅客回流 十大屋苑周末12成交升3倍
遠東酒店九華徑申建7052伙 收30份意見 近九成反對
凱和山單邊「樓王」享翠綠山景
峻瀅上月10宗成交 逾一年最旺
按距離退休年期調配投資組合
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