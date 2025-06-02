KGI凱基：投資者可考慮5至10年期債 潛在回報較佳

【明報專訊】就特朗普的關稅法案，上周中後段出現重要的消息，美國聯邦上訴法院暫停執行先前國際貿易法院宣布特朗普關稅無效的裁決，該法院目前正在審議特朗普政府的上訴，意味着特朗普依據IEEPA的關稅措施暫時得以重新生效。
和4月9日「對等關稅」暫緩時，關稅由全球平均加徵22%至23%降至10%（除中國外）相比，現時的爭議落在由10%降至接近0，對市場的影響相對較細。特別是市場的焦點已更轉向債務/財政赤字問題，以及美國經濟今年處於下行風險，即使關稅措施最終被阻止，利好的影響將被其他風險因素淡化。
至於備受關注長債利率問題，最近美國及日本的超長年期債拍賣結果未如理想，主因是投資者憂慮債務水平持續擴大，並質疑各國政府能否應付龐大的財政赤字，加上通脹上行風險。
這不單只是美國和日本的情况，其他成熟經濟體也同樣面對此問題，全球長年期利率在過去幾年急速上升。
根據2024年IMF的數據，美國、英國及整個歐盟的總債務佔GDP的比例分別為121%、101%及83%，而日本高達237%。和亞洲地區相比，中國、印度及ASEAN的總債務佔比例約為70%至80%左右。
自從2022年聯儲局收緊貨幣政策後，聯儲局減少持有美國國債券，取而代之的是本土及海外機構及居民，此類投資者對市場的信息更敏感，例如出現財政狀况惡化的消息時會要求更高的債息，而且也有更多的替代品，例如是投資評級企業債或其他國債。
隨着環球更多的成熟市場的長端利率上升，加上美元走勢存更大不確定性，願意投資長年期債的投資者有更多選擇。
現時美國的財政狀况成為焦點，反映美國國債期權隱含波動率的MOVE指數（也被稱為債市的VIX恐慌指數），現時的水平高於新冠疫情前的10年。考慮到長債利率波幅高成為市場焦點，20年以上屬於「政府財政狀况」的交易，風險較高；對於希望作長線的投資者，現時孳息曲線正斜率，可考慮孳息曲線中間部分，例如是5至10年，以獲取較佳的潛在回報，大部分的零售債券基金也是投資於此；而短年期債的回報及風險比例較高，現時短債利息高企，是短期資金停泊，以及非常保守的投資者的選擇。
（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）
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