KGI凱基：投資者可考慮5至10年期債 潛在回報較佳

和4月9日「對等關稅」暫緩時，關稅由全球平均加徵22%至23%降至10%（除中國外）相比，現時的爭議落在由10%降至接近0，對市場的影響相對較細。特別是市場的焦點已更轉向債務/財政赤字問題，以及美國經濟今年處於下行風險，即使關稅措施最終被阻止，利好的影響將被其他風險因素淡化。

至於備受關注長債利率問題，最近美國及日本的超長年期債拍賣結果未如理想，主因是投資者憂慮債務水平持續擴大，並質疑各國政府能否應付龐大的財政赤字，加上通脹上行風險。

這不單只是美國和日本的情况，其他成熟經濟體也同樣面對此問題，全球長年期利率在過去幾年急速上升。

根據2024年IMF的數據，美國、英國及整個歐盟的總債務佔GDP的比例分別為121%、101%及83%，而日本高達237%。和亞洲地區相比，中國、印度及ASEAN的總債務佔比例約為70%至80%左右。

自從2022年聯儲局收緊貨幣政策後，聯儲局減少持有美國國債券，取而代之的是本土及海外機構及居民，此類投資者對市場的信息更敏感，例如出現財政狀况惡化的消息時會要求更高的債息，而且也有更多的替代品，例如是投資評級企業債或其他國債。

隨着環球更多的成熟市場的長端利率上升，加上美元走勢存更大不確定性，願意投資長年期債的投資者有更多選擇。

現時美國的財政狀况成為焦點，反映美國國債期權隱含波動率的MOVE指數（也被稱為債市的VIX恐慌指數），現時的水平高於新冠疫情前的10年。考慮到長債利率波幅高成為市場焦點，20年以上屬於「政府財政狀况」的交易，風險較高；對於希望作長線的投資者，現時孳息曲線正斜率，可考慮孳息曲線中間部分，例如是5至10年，以獲取較佳的潛在回報，大部分的零售債券基金也是投資於此；而短年期債的回報及風險比例較高，現時短債利息高企，是短期資金停泊，以及非常保守的投資者的選擇。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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[KGI凱基 投資根基]