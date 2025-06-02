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《幫你格價》：善用信用卡回贈慳車費

【明報專訊】今年繼各公共交通工具輪流加價後，本月起政府公共交通費用補貼計劃的補貼領取門檻提高至500元，可獲補貼金額將減少下，更應善用各交通工具提供的折扣或月票優惠，又或是選用可就日常交通車費提供回贈的信用卡，以減低日常車費開支。

明報記者 劉敬華

政府推出的公共交通費用補貼計劃已由今年6月1日起提升補貼領取門檻，每月的補貼領取門檻由400元提升至500元，而補貼上限維持於400元不變。

該計劃下政府每月會為超過門檻的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，假設每月公共交通開支為1600元，5月份即提升補貼領取門檻前，會先扣除400元，其後以1200元的三分之一計算（即以33.33%計算），補貼金額約400元，由今年6月1日起會先扣除500元，然後以1100元計算的三分之一補貼金額約為366.6元，即補貼金額較上月減少約33.4元。

留意各交通工具折扣或月票優惠

每月交通費補貼金額將減少下，要節省車費開支，便要善用各交通工具提供的優惠，如港鐵的「早晨折扣優惠」，逢周一至周五，不包括公眾假期，乘客使用成人八達通於早上7時15分至8時15分在任何指定核心市區港鐵車站出閘，即可享車費七五折優惠，早晨折扣優惠更可與轉乘優惠、特惠站優惠及全月通連接車程七五折優惠同時使用。又如九巴提供的八達通及電子支付巴士轉乘優惠，又或九巴與電車公司合作推出的轉乘電車優惠，惟要留意相關優惠只適用於指定九巴路線。

對於上班路程遙遠，交通費較高人士，不妨考慮購買港鐵或九巴月票。假設每周由元朗往中環上班5天，乘搭九巴968路線單程車費為27元，6月份21個上班日來回車費合計為1134元，若以八達通購買售價834元的九巴月票，該月通勤車費便可省下300元。假設當月沒有其他車費開支，再計入政府的交通費補貼約111.3元，該月的返工車費便可進一步降至722.7元。倘若以能夠提供現金回贈的信用卡購買月票，將可節省更多，如渣打Simply Cash Visa卡，便可就任何線上線下商戶的港幣簽帳提供1.5%現金回贈。

假若每月交通費用低於500元，未達政府公共交通費用補貼計劃的補貼領取門檻，不妨考慮可就交通開支提供回贈的信用卡。如Citi八達通信用卡，於推廣期內成功登記優惠後，持卡人名下所有Citi信用卡基本卡及附屬卡，每月累積簽帳滿4000元或以上，該月以指定信用卡及附屬卡之八達通功能支付的港鐵、巴士、渡輪、電車及綠色專線小巴車費可獲15%八達通現金回贈；另憑該卡累積簽帳每200元，便可獲1元八達通現金回贈。又如東亞BEA GOAL信用卡，憑卡每月累積簽帳額達2000元，該月於指定本地專營巴士線交易、指定本地的士應用程式交易（並不包括Uber）及本地油站交易等本地交通簽帳類別，可獲額外獎賞6%現金回贈，計及簽帳基本獎賞的0.4%現金回贈，合計可獲6.4%現金回贈。

此外，提升以信用卡為「八達通自動增值」的金額，將日常零碎的小額支出集中於八達通，也有望賺取更多信用卡回贈。據八達通官網資訊，由即日起至今年12月底止為合資格八達通，包括八達通在iPhone或Apple Watch、Huawei Pay八達通、Samsung Pay八達通及Android版八達通，成功將自動增值金額提升至500元或1000元、完成升級推廣登記，並於明年1月31日或之前啟動新的自動增值金額，即可賺取50元八達通增值額。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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