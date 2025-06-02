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經濟
投資者及理財教育委員會 投資放大鏡

投資策略

投資者及理財教育委員會：年輕人應重視退休規劃 早行動早享受

【明報專訊】根據香港統計數據，男性平均預期壽命達83歲，女性亦升至88歲，退休生活可能長達20至30年之久，而「長壽風險」對退休生活的影響不容小覤。準備足夠儲備應對晚年生活開支非常重要，年輕人最好未雨綢繆及早規劃，以享受舒適寫意的退休生活。

考慮退休時間有五大考慮

年輕人提早規劃退休可帶來各方面的優勢，例如能擁有更長時間來積累退休儲備，愈早開始儲蓄便能積少成多。提早開始投資亦能充分發揮複息效應，因為投資期愈長，愈能利用時間為儲蓄帶來更佳的複息回報。此外，年輕人通常較準退休人士和長者擁有較高的風險承受能力，萬一投資失利，亦有更強的收入能力來彌補損失。及早規劃退休亦為年輕人提供更靈活及自主空間，去選擇及追求自己理想的退休生活模式。

談及退休的時機，很多人的心聲或許會是愈早愈好。退休是一項重大的決定，要在財務和心理上有充足的準備，並非能想做就做。在考慮退休的時間點時，需要考慮以下幾個因素：

1）退休積蓄：若要提早退休，賺錢的日子就相應較短，花錢的日子就相應較長，因此需要有更多的退休積蓄。

2）退休後的收入：考慮自己有沒有投資及其他收入來源，例如物業租金、年金、債券利息或股票派息等收入。

3）醫療保障：決定提早退休前，先檢查自己是否有足夠的醫療保險保障。

4）債務：有些人認為工作是為了還債，例如買了房子後需要償還按揭貸款。如未還清債務，提早退休就可能為時尚早。

5）生活的轉變：離開全職工作的環境後，最好仍然有精神寄託，例如訂立退休後的目標，做好預算，妥善管理開支，確保自己有足夠的資金，好好享受退休生活。

留意扣稅投資產品及「退休三寶」

進行退休規劃時，確定退休所需的資金是重要一步。每個人的情况和需求各異，你可以使用投委會「退休計劃計算機」制定退休預算，以便了解具體的行動方案去儲備退休資金。

在計劃退休的產品方面，市場上有各類產品可供選擇，包括「合資格延期年金保單」和「可扣稅強積金自願性供款」。這些產品除有助增長退休儲備外，亦可為在職人士提供稅務扣除額，每年最高可達60,000元。退休後則要考慮能提供穩定及長期的現金流的退休保障產品，為自己製作長糧應對生活開銷。例如「退休三寶」，包括「香港年金計劃」、「安老按揭計劃」及「保單逆按計劃」。

退休規劃是一個需要全面考慮的過程，涉及長壽風險、通脹、預算收支及退休產品選擇等等。及早計劃，能讓你有更充裕時間去實踐，因此每個年輕人都應該重視退休規劃，及早行動來規劃未來自己理想的退休生活。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[投資者及理財教育委員會 投資放大鏡]

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